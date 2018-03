Tarantino assolda DiCaprio e Brad Pitt per raccontare l' omicidio di Sharon Tate

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018) Quandochiama, le stelle rispondono. Due star del calibro di Leonardo, 43 anni, e, 54, che finora non avevano lavorato insieme, si riuniranno sul set di Once Upon a Time in Hollywood. L'atteso progetto di Quentin, ispirato alla mattanza che Charles Manson e la sua «famiglia» di killer fecero a Los Angeles il 9 agosto 1969, assassinando brutalmente, attrice allora moglie di Roman Polanski, dal quale aspettava un figlio, e altre cinque persone sue ospiti, prende corpo. Lo conferma Sony Pictures, pronta a sganciare 100 milioni di dollari per il film - nonostante gli scandali legati al silenzio disulle molestie del suo storico produttore Harvey Weinstein -, in sala dal 9 agosto 2019, nel 50esimo anniversario di quei fatti efferati. Nel titolo, che tradotto suona C'era una volta a Hollywood, è ...