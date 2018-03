Tajani | Sono figlio di un militare A disposizione della patria

ilgiornale

(Di venerdì 2 marzo 2018) "miapoi le decisioni le prenderanno i cittadini con il loro voto e il Capo dello Stato. Se non sarà così continuerò a fare il presidente del Parlamento europeo altrimenti cercherò di servire nel modo migliore la mia". Antonio, candidato premier di Forza Italia, ha commentato così partecipando a una tribuna politica organizzata dal Canova club, la sua fresca investitura a candidato premier di Forza Italia. "di, la prima cosa che ho imparato a disegnare è il Tricolore e tutto quello che ho fatto, l’ho fatto sempre perchè ho un grande amore per la mia".Poi il presidente del Parlamento europeo ha anche parlato del rapporto tra il nostro Paese e l'Ue: "Se vogliamo contare in Europa dobbiamo presentarci con le carte in regola e avere un disegno per rimettere ...