Tajani accetta la candidatura a premier di Forza Italia

Embraco - Calenda : “La Ue sarà intransigente” Tajani : “Inaccettabile - l’Europa va cambiata” : Embraco, Calenda: “La Ue sarà intransigente” Tajani: “Inaccettabile, l’Europa va cambiata” Il ministro: “Combattiamo per salvare i posti di lavoro, non molliamo”. La situazione venutasi a creare “dimostra chel’Europa va profondamente cambiata e in tempi rapidi. E questodeve essere un impegno unitario di qualunque futuro governoitaliano”, ha aggiunto Tajani. Protestano gli operai ...

Macerata - Tajani condanna : inaccettabile : 18.38 "Quello che è accaduto a Macerata è inaccettabile e inammissibile. Tutti quanti noi condanniamo con fermezza e senza esitazione". Così il presidente dell'europarlamento Tajani alla plenaria a Strasburgo in riferimento a Luca Traini, in carcere per aver sparato e ferito sei immigrati in risposta all'omicidio di Pamela, per il quale è stato accusato un nigeriano. "Un attacco ai nostri valori", dice il vicepresidente della Commissione Ue ...

Amazon : Tajani - inaccettabile considerare uomo un robot : BRUXELLES - "L'Unione Europea é fondata sulla libertà e la dignità della persona, a cominciare dal lavoro. La nostra economia sociale di mercato é finalizzata a valorizzare il lavoratore e il suo benessere. É inaccettabile considerare l'essere umano come robot o peggio". Il presidente dell' Europarlamento, Antonio ...

Braccialetto Amazon - Tajani : 'Inaccettabile uomo robot' - : Continuano le polemiche sul dispositivo brevettato dal colosso dell'e-commerce che risponde: "Speculazioni fuorvianti". Questa mattina incontro tra il ministro Poletti e una delegazione dell'azienda