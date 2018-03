Surface Phone | un nuovo brevetto suggerisce un device di tipo minilaptop

L’era degli smartphone sta per terminare - è arrivato il momento di lanciare il Surface Phone : Strano ma vero, Gartner, attraverso alcuni dati statistici, ha confermato che nell’ultimo trimestre del 2017 si è verificato il primo calo del settore smartPhone mai registrato dalla sua nascita. Una notizia che ha scosso un po’ l’intero settore e tutti i vari produttori quali Apple e Samsung, anche perchè gli ultimi tre mesi del 2017 dovevano essere molti proficui in quanto si sono tenute le offerte relative al periodo ...

Surface Phone/Project Andromeda in arrivo prima del previsto? : Fino ad ora abbiamo sempre sostenuto che il futuro Project Andromeda (aka Surface Phone) arriverà verso la fine del 2018 e l’inizio del 2019, sperando ovviamente che Microsoft non decida di cancellare tutto all’ultimo momento. Zac Bowden, il Senior Editor di Windows Central, la testata più famosa, visitata e affidabile su Microsoft, ha appena affermato, tramite un tweet pubblicato sul proprio account, che il dispositivo mobile ...

Surface Phone : trovate conferme di Andromeda nella build 17095 : Nel software development kit (abbreviato DSK) della build 17095 di Windows 10 sono state ritrovate ancora tracce e conferme di Surface Andromeda, meglio conosciuto – anche se erroneamente- come Surface Phone. Non è una novità che Microsoft stia lavorando al cosiddetto dispositivo mobile definitivo, un device con doppio display pieghevole in grado di raggruppare un PC, un tablet e anche uno smartPhone sotto un unico chassis. Mentre ...

Surface Phone : l’hardware è pronto - adesso tocca al software [Rumor] : Il Surface Andromeda rappresenterà il dispositivo più interessante dell’intera categoria Microsoft Surface e noi tutti lo attendiamo impazientemente. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal portale WinCentral, la progettazione e la produzione del Surface Phone sarebbe finalmente giunta al termine dopo un lungo periodo costituito da una miriade di brevetti. Microsoft starebbe, dunque, testando i primi prototipi finali del device, il ...

Surface Phone : pubblicato l’ennesimo brevetto sul doppio display : In una domanda di brevetto depositata nel 2016 e rivelata soltanto oggi, Microsoft ha voluto migliorare ulteriormente la struttura esterna e interna del Surface Phone (o più correttamente Surface Andromeda). Il brevetto descrive e menziona per la prima volta una cosiddetta cerniera viva (Live Hinge) che consentirà al futuro dispositivo dal doppio display di essere perfettamente aperto in modalità tablet o di avere uno schermo ripiegato a 360 ...

Surface Phone in arrivo con il sistema operativo Windows Polaris : 2 Febbraio 2018 - Microsoft sembrerebbe essere sempre più vicina al ritorno nel mondo degli smartPhone . Dopo il fallimento di Windows Phone, l'azienda di Redmond sembrerebbe essere pronta a lanciare un nuovo smartPhone: il Surface Phone . Ma dalle indiscrezioni degli ultimi mesi,...

Surface Phone : trapelano le funzionalità telefoniche di Andromeda : Nella build rilasciata agli Insider fast numerata 17075, sono state scoperte dal leaker Walkingcat dei dettagli molto interessanti per quel che sarà il futuro Surface Phone. Navigando all’interno di tale build, si possono trovare in modo rapido dei riferimenti espliciti al composer Andromeda accompagnato da dei file che descrivono la presenza di un dialer e un modulo telefonico. Questa scoperta riconferma per l’ennesima volta che ...

Surface Phone : persino gli auricolari saranno innovativi : Fino ad ora abbiamo visto come il Surface Phone sarà, secondo i rumor, un dispositivo rivoluzionario sotto tutti i punti di vista: a partire dalla cerniera sino ad arrivare a Windows Core OS, il sistema operativo adattabile. A quanto pare, non saranno solo l’hardware e il software ad essere curati e innovativi ma anche le cuffie che vengono vendute assieme alla maggioranza degli smartPhone ad oggi in circolazione. Non è un segreto che ...

Windows Central conferma le indiscrezioni di Surface Phone Italia : Uno dei nostri articoli più commentati, letti e apprezzati a livello nazionale ma soprattutto internazionale è stato quello relativo a Windows Core OS, nel quale abbiamo fornito dei dettagli inediti. A distanza di circa tre mesi, i colleghi di Windows Central, dopo aver ascoltato la loro fonte interna, hanno confermato la nostra indiscrezione che sicuramente diventa adesso ancora più attendibile. Windows Central è, per chi non lo sapesse, la ...

Surface Phone : come potrebbe essere CShell con Fuent Design - il sogno dei fan Windows 10 Mobile : Windows 10 Mobile è stato ormai abbandonato ma verrà presto sostituito da Windows Core OS che, grazie a CShell, sarà un sistema operativo completamente adattabile. Per questo motivo, come evidenziato in altre varie occasioni, l’interfaccia del futuro Surface Phone varierà in base alla sua modalità di utilizzo: quando è aperto un solo display la UI è quella da smartPhone, quando sono aperti tutti e due display è da tablet, mentre quando lo ...

Surface Phone : Microsoft cerca nuovi ingegneri per il comparto fotografico [Rumor] : Recentemente sono stati resi pubblici una serie di brevetti che fanno riferimento ad un futuro dispositivo con doppio display prodotto a Microsoft; stiamo parlando di Project Andromeda (conosciuto anche con il nome di Surface Phone). Dopo l’annuncio di lavoro pubblicato su Microsoft Carrers che riportava la ricerca del Colosso di Redmod su un ingegnere software esperto nel campo dell’implementazione del processore Qualcomm Snapdragon ...

L'idea di Microsoft : telefono - tablet e pc insieme. Il Surface Phone : Questo dispositivo, stando ai brevetti depositati, dovrebbe avere una struttura pieghevole con due display OLED collegati l'uno all'altro ma anche separabili....

Samsung Galaxy X pieghevole? Nulla a che vedere con il Surface Phone! : Il 2018 e il 2019 sono gli anni in cui nel mercato smartphone comincerà una vero e propria rivoluzione da molti attesa: quella dei display flessibili. Dopo il brutto Axon M di ZTE, abbiamo visto come anche Samsung stia lavorando ad uno smartphone flessibile; quello che prima era soltanto un rumor e poi stato confermato ufficialmente da un dirigente della casa coreana. Al momento non si hanno delle immagini reali di questo dispositivo ma ...