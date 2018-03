Strage di Latina | l' ultima follia del carabiniere | ritrovate 5 lettere e un assegno per i

Strage di Latina - l'ultima follia del carabiniere : 5 lettere e l'assegno per i "funerali delle bimbe" : Come rivelato da Il Messaggero, Capasso aveva scritto delle missive a genitori e fratelli per spiegare i motivi che lo hanno spinto a sterminare la famiglia e aveva destinato 10mila euro per le esequie

Strage Cisterna di Latina/ Antonietta Gargiulo è grave : forse un intervento alla mascella (Quarto Grado) : Strage Cisterna di Latina: Luigi Capasso era stato denunciato più volte dalla moglie Antonietta Gargiulo. L'omicidio delle due figlie si sarebbe potuto evitare? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 06:52:00 GMT)

Strage A CISTERNA DI LATINA/ Esposto della moglie - carabiniere 'non era lucido' : domani i funerali di Capasso : STRAGE a CISTERNA di LATINA: il carabiniere Luigi Capasso fu definito 'idoneo' dopo visita medica, ma moglie e figlie erano impaurite.

Strage A CISTERNA DI LATINA/ Esposto della moglie - carabiniere "non era lucido" : domani i funerali di Capasso : STRAGE a CISTERNA di LATINA: il carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:34:00 GMT)

Strage Cisterna Latina - i carabinieri avviano inchiesta interna : Roma, 1 mar. , askanews, In relazione alla vicenda dell'appuntato dei carabinieri Luigi Capasso, che ieri a Cisterna di Latina ha sparato alla moglie, ucciso le due figlie e poi si è suicidato, 'l'...

Strage a Cisterna di Latina/ Esposto della moglie del carabiniere fermo per 4 mesi : Capasso "non era lucido" : Strage a Cisterna di Latina: il carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 20:10:00 GMT)

Strage di Latina : dai tradimenti alle denunce : testimonianze e retroscena : Antonietta Gargiulo sarà sottoposta nelle prossime ore ad un’operazione maxillo-facciale all’ospedale San Camillo di Roma. Le condizioni della donna sono stazionarie, ma dallo staff sanitario filtra un moderato ottimismo. Al termine dell’operazione la trentanovenne dovrebbe essere trasferita nel reparto di terapia intensiva. Il decorso post operatorio della donna sarà seguito anche da psicologi. Un dramma nel dramma per Antonietta che aveva ...

Strage di Cisterna di Latina - Capasso fu visitato e dichiarato idoneo al servizio : N uovi dettagli emergono dopo la Strage che ha sconvolto Cisterna di Latina , dove l'appuntato dei Carabinieri Luigi Capasso , dopo aver ferito gravemente la moglie, ha ucciso le figle, ...

Strage A CISTERNA DI LATINA/ Carabiniere suicida : funerali delle figlie uccise e lutto cittadino : STRAGE a CISTERNA di LATINA: il Carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:49:00 GMT)

La Strage di Latina e la coscienza sporca nelle istituzioni : Con la pistola d'ordinanza, Luigi Capasso ha ucciso le figlie e ferito la moglie Antonietta. In un Paese che non tutela le donne e se ne lava le mani

Strage a Cisterna di Latina/ Carabiniere suicida dopo aver ucciso le figlie : moglie sedata ma fuori pericolo : Strage a Cisterna di Latina: il Carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:16:00 GMT)

Strage Latina - l'avvocato : "Troveremo i responsabili. Antonietta ha tenuto Luigi lontano - ma non è bastato" : Il dramma in famiglia a Cisterna di Latina non resterà senza responsabili, dopo il suicidio del carabiniere Luigi Capasso, dopo il duplice omicidio delle due figlie e il grave ferimento della...

Strage A CISTERNA DI LATINA/ Carabiniere 'idoneo' a visita medica : ma moglie e figlie avevano paura : STRAGE a CISTERNA di LATINA: il Carabiniere Luigi Capasso fu definito 'idoneo' dopo visita medica, ma moglie e figlie erano impaurite.

Strage A CISTERNA DI LATINA/ Carabiniere ‘idoneo’ a visita medica : ma moglie e figlie avevano paura : STRAGE a CISTERNA di LATINA: il Carabiniere Luigi Capasso fu definito "idoneo" dopo visita medica in seguito alla separazione. Ma la moglie Antonietta e le figle erano ancora impaurite(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:33:00 GMT)