Strage di Latina | il fratello dell' omicida | Doveva riappacificarsi

Strage a Latina - la telefonata di Luigi alle figlie : "Perché non volete stare con me? Non vi farei mai del male" : In esclusiva a Pomeriggio 5 viene fatta ascoltare una telefonata che Luigi Capasso, l'uomo che a Cisterna di Latina ha ferito la moglie Antonietta Gargiulo e ucciso le sue due figlie Alessia e...

Quarto Grado - anticipazioni 2 marzo : la Strage di Cisterna di Latina - Pamela Mastropietro e Marco Boni i casi : Cosa può essere successo a questo adolescente? Social e streaming Quarto Grado gode anche quest'anno di un'ampia copertura social. L'hashtag che rappresenta il tema della campagna di ...

Latina - no ai funerali in chiesa per il carabiniere della Strage : Saltano i funerali in chiesa del carabiniere Luigi Capasso. Di fatto domani erano state previste le esequie a Secondigliano, Napoli. Ma a quanto pare la famiglia ha chesto che la salma venga benedetta soltanto nel cimitero di Poggioreale. Intanto non è stata definita la data per i funerali delle due figlie uccise dal padre. Ma in questa storia finita in tragedia a Cisterna di Latina c'è anche un altro doloroso retroscena. La moglie di ...

Strage Cisterna di Latina/ La chiamata choc di Luigi Capasso : “al telefono mi disse che aveva ucciso le bimbe” : Strage Cisterna di Latina: Luigi Capasso era stato denunciato più volte dalla moglie Antonietta Gargiulo. L'omicidio delle due figlie si sarebbe potuto evitare? Il caso a Quarto Grado. (Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 17:15:00 GMT)

“Cosa abbiamo trovato a casa”. Strage familiare a Latina - la scoperta choc dei carabinieri. Luca Capasso ha deciso di lasciarle in bella vista dopo aver ucciso le figlie : La Strage di famiglia a Latina ha scioccato l’opinione pubblica italiana. A seguito di una lite con la moglie, che aveva chiesto il divorzio, il carabiniere Luigi Capasso mercoledì 27 febbraio ha ucciso le figlie e sparato alla moglie ferendola gravemente. Secondo gli inquirenti il gesto del militare non è stato dato da uno scatto d’ora. Capasso aveva organizzato tutto e quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento di Cisterna di ...

Latina - Capasso aveva premeditato la Strage : ha lasciato istruzioni per l’eredità e i funerali : aveva premeditato tutto nei minimi particolari. Capasso, il carabiniere che mercoledì scorso ha ucciso ha sparato alla moglie, ucciso le sue due figlie di 8 e 13 anni e che poi si è suicidato, aveva programmato il massacro. ...

Strage Latina : Capasso aveva premeditato tutto : Il carabiniere che sparato alla moglie e poi ha ucciso le figlie e se stesso ha lasciato alcune lettere ai parenti dove spiegava come comportarsi con l'eredità, i soldi, addirittura i funerali. Parla ...