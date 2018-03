Strade Bianche 2018 | le ambizioni degli italiani | Gianni Moscon e Vincenzo Nibali le

Strade Bianche 2018 : i favoriti. Michal Kwiatkowski per il bis - Peter Sagan vuole il trionfo in maglia iridata : Uno scenario emozionante, che sarà reso sicuramente ancor più bello dalle tante nevicate di questi giorni. Tutto pronto per la Classica del Nord più a Sud d’Europa: la Strade Bianche, con partenza ed arrivo in quel di Siena, che si disputerà sabato. Una startlist di livello altissimo per una delle corse più attese del calendario World Tour: in tanti andranno a caccia del trionfo in Piazza del Campo dopo aver percorso moltissimi tratti di ...

Ciclismo : Moreno Moser - dalla Strade Bianche per tornare al top : La vittoria al Trofeo Laigueglia, come sei anni fa, per provare a rilanciarsi. Dopo un 2017 costellato di problemi fisici e gare non portate a termine, la nuova stagione per Moreno Moser è iniziata con un piglio decisamente migliore. Subito una vittoria a scacciare i fantasmi, per tornare al successo dopo oltre 2 anni di siccità nella casella delle vittorie. Passato professionista e subito vincente, complice anche il cognome ha suscitato grande ...

Ciclismo : frattura alla spalla per Michael Matthews - salta la Strade Bianche! : Il Team Sunweb ha comunicato che il corridore australiano Michael Matthews ha subito una piccola frattura alla spalla sinistra a causa di una caduta alla Omloop Het Nieuwsblad di sabato. L’infortunio non richiederà un intervento chirurgico ma, seppur lieve, lo costringerà a saltare la Strade Bianche, in programma sabato, prima di una nuova valutazione sulla sua condizione fisica in vista dei prossimi impegni. Al momento la squadra non ...

Strade Bianche 2018 - come vedere la gara in tv? La guida completa - l'orario e il programma : La gara sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. SABATO 3 MARZO: 10.35 Strade Bianche 2018 ...

Strade Bianche 2018 - come vedere la gara in tv? La guida completa - l’orario e il programma : Sabato 3 marzo si correrà la Strade Bianche 2018, Classica imperdibile in terra toscana, ormai un appuntamento tradizionale per tutti gli appassionati e per i ciclisti tanto che il parterre sarà impreziosito dalle presenze di Peter Sagan e Vincenzo Nibali. Partenza e arrivo a Siena, nel mezzo più di 60km di sterrato e un totale di 184km da percorrere con diverse salite, sali e scendi che metteranno in difficoltà tutti i protagonisti. Si ...

Ciclismo - Strade Bianche - la Bahrain Merida fa sul serio : Colbrelli e Nibali proveranno a vincere la semiclassica : La Bahrain Merida convoca Sonny Colbrelli e Vincenzo Nibali per cercare di conquistare la Strade Bianche, la 'Classica del Nord più al Sud d'Europa' La Bahrain Merida per la Strade Bianche ha deciso ...

Strade Bianche 2018 - Vincenzo Nibali ci prova. Prima classica in una primavera ambiziosa : Tutto pronto per una campagna di Primavera davvero ambiziosa per Vincenzo Nibali. La Prima tappa sarà quella di sabato: il siciliano si presenta alla dodicesima edizione della Strade Bianche, la caratteristica corsa toscana famosa in tutto il mondo per i suoi tratti in sterrato. 184 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Siena: sarà fondamentale farsi trovare pronti e scattanti sugli strappi che decideranno sicuramente la gara. Da capire ...

Ciclismo : roster stellare dell'Astana per la Strade Bianche : L'Astana convoca un roster stellare per la Strade Bianche, la 'Classica del Nord più al Sud d'Europa' L'Astana ha ufficializzato il roster per la Strade Bianche, la semiclassica italiana in programma ...

Strade Bianche 2018 : il percorso e i favoriti : Il 3 marzo si correrà l'edizione 2018 della Strade Bianche, una corsa che per le proprie caratteristiche assomiglia molto ad una classica del Nord: tanti saliscendi, strappi che ricordano i “muri” del Belgio in quanto brevi ma con pendenze molto impegnative, e soprattutto molti chilometri di sterrato. Il percorso La gara, che quest'anno avrà una lunghezza di 184 chilometri, partirà da Siena e dopo un percorso denso di saliscendi, si concluderà ...

Strade Bianche 2018 : Gianni Moscon - un outsider sulle strade toscane con lo sguardo rivolto a Roubaix : Dopo essersi rivelato al mondo con tutto il suo talento nella scorsa stagione, sabato inizierà la fase più importante del 2018 di Gianni Moscon. Dopo le prime apparizioni stagionali, infatti, il trentino sarà impegnato alle strade Bianche, corsa che lo condurrà poi a giocarsi le proprie carte alla Parigi-Roubaix, suo grande obiettivo nelle prossime settimane. Moscon ha già iniziato la stagione con un buon piglio, finendo sul podio al secondo ...

Van Avermaet : Punto sulla Strade bianche : ANSA , ROMA , 27 FEB Greg Van Avermaet guiderà la Bmcnella Strade bianche di ciclismo, la gara organizzata da Rcssport-La Gazzetta dello Sport per sabato 3 marzo. 'La Stradebianche è molto amata dal nostro capitano ha detto il ds delteam, Valerio Piva -: non l'hai mai vinta, ma c'è andato vicino,ottenendo due secondi posti nel 2015 e l'...

Ciclismo - Strade Bianche 2018 : Peter Sagan sarà l'uomo da battere? : Il tre volte campione del mondo si presenterà però, ancora una volta, al via da favorito . Il capitano della Bora-hansgrohe, infatti, si presenterà sicuramente con condizioni fisiche discrete , ...