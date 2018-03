Strada di monte Pino | ci siamo | tra un mese le ruspe in azione

Maltempo Toscana - neve e freddo per l’arrivo del Burian : chiusa la Strada del Monte Serra : Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema ...

Montesilvano : apre la nuova Strada lungo il fiume Saline : Montesilvano. Venerdì 23 febbraio, alle ore 10,00, verrà aperto il nuovo tratto di strada ricadente nel territorio di Montesilvano che sostituisce l'attuale lungofiume Saline. Quel tratto di strada ...

Roma - Di Francesco : 'Tornati sulla Strada giusta. Under mi ricorda Montella' : Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è intervenuto telefonicamente sulle frequenze di Rai Radio 1 , nel corso della trasmissione 'Radio anch'io sport'. Queste le sue parole sulla vittoria di ieri contro il Benevento per 5 a 2. Dormito bene dopo la partita? Non ho dormito niente , ride, ndr, Cosa ha pensato dopo il gol del Benevento? E' ...

Monterusciello - tutti in Strada per la marcia della Legalità : Al termine della marcia, poi, ci saranno delle esibizioni e degli spettacoli. Lunedì prossimo, invece alle ore 16,30 nella sala consiliare 'Nino Gentile' in via Tito Livio al Rione Toiano, ci sarà la ...

INCIDENTE StradaLE/ Montesilvano - auto si schianta contro palo : due feriti (oggi 25 gennaio) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 25 gennaio 2018. Montesilvano, auto si schianta contro palo: due feriti. Torino, tir si ribalta e perde carico di bobine metalliche su tangenziale(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Auto esce di Strada a Caramagna Piemonte - il ferito all'ospedale di Savigliano : Incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi (mercoledì 24 gennaio) in frazione Maniga di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo. Vigili del fuoco allertati attorno alle 6,48, quando il ...

Piemonte : valanga su Strada statale in Val Formazza. Non ci sono feriti. : sono ore difficili su molte zone delle Alpi per le nuove forti nevicate che si sono verificate negli ultimi giorni facendo nuovamente impennare il rischio valanghe. In Piemonte, una slavina di...

Montevarchi : tre piante cadute a Casabaldo - Strada per Caposelvi interrotta : Si comunica che al momento la strada per Caposelvi è interrotta dalla zona di Casabaldo a causa della caduta di tre piante per il forte vento di queste ore. Sul posto sono all'opera tecnici e operai ...

Maltempo Piemonte : Macugnaga non è più isolata - riaperta la Strada : Non è più isolata Macugnaga, in provincia di Verbania: è stata infatti riaperta la strada che sale alla stazione turistica della valle Anzasca, chiusa ieri per pericolo valanghe. Nella notte alcune slavine si sono staccate dalla montagna senza causare danni. L'articolo Maltempo Piemonte: Macugnaga non è più isolata, riaperta la strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Piemonte e Vda - nel 2017 PolStrada ha fermato 2200 auto senza rc : Torino, 5 gen. (askanews) Nel 2017 la polizia stradale di Piemonte e Valle d'Aosta ha ritirato 4196 patenti e 4059 carte di circolazione. Mentre 2194 conducenti erano sprovvisti di copertura ...

Maltempo in Piemonte - Anas : chiusa per neve Strada statale 659 : Roma, 4 gen. (askanews) Maltempo in Piemonte: la strada statale 659 Di Valle Antigorio e Val Formazza è chiusa per neve dal km 36,200 al km 41,700, nel territorio comunale di Formazza, in provincia di ...

Strage di Brescia - eStradato Tramonte : Rientra oggi in Italia, all'aeroporto di Fiumicino, Maurizio Tramonte, 65 anni, ricercato a livello internazionale per i reati di Strage e omicidio plurimo volontario, come autore materiale della ...

