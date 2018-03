Sta per arrivare il 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday

“Amore mio - andiamo dalla nonna!”. Ma la felicità diventa orrore. Un pomeriggio come tanti da trascorrere in famiglia : Kamilla era sorridente e raggiante. Non sapeva a soli 12 mesi quello che le Stava per accadere : “Lo strazio di una madre” : Un pomeriggio con la sua bimba di un anno, nulla poteva turbare il sabato di Kamilla Jones e della sua mamma. L’idea era di trascorrere del tempo in famiglia, a casa della nonna, serenamente. Ma quel giorno è stato il peggiore della vita per tutti. I fatti si sono svolti a Inverell, in Australia, dove mentre la donna avanzava per la strada con la sua bimba nel passeggino è stata improvvisamente attaccata da un rottweiler che si è ...

Maltempo - Serbia : Stato di emergenza a sud per il pericolo di alluvioni : Le autorità serbe hanno decretato lo stato di emergenza in alcune zone del sud del Paese per la minaccia di alluvioni legata allo scioglimento della neve per l’innalzamento repentino delle temperature, e all’enorme quantità di acqua che sta ingrossando a dismisura numerosi fiumi e torrenti. Il pericolo inondazioni, ha precisato in un comunicato il ministero dell’interno, è particolarmente alto nei distretti di Prokuplje, ...

Ciclismo su piSta - Mondiali 2018 : le pagelle. Grande prova degli azzurri : un fenomenale Ganna si supera ancora - Consonni - Paternoster e Balsamo confermano il loro talento : L’Italia è stata Grande protagonista ai i Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda), in cui è riuscita a conquistare ben sei medaglie. Un risultato straordinario, che il Bel Paese realizzò solo un’altra volta, a Bogotà ’95. La squadra azzurra è stata quindi pienamente promossa, ma come sempre c’è chi è stato più brillante e chi meno. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quali sono stati i migliori in questa rassegna continentale con ...

Morto Andrea Ginzburg - economiSta e docente. Bonaccini : «Perdiamo una grande figura» : ... dove nel 2001 fu tra i fondatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia di Reggio Emilia dove ha insegnato istituzioni di economia e economia delle reti internazionali fino al ...

Astori - a Firenze centinaia di tifosi radunati allo Stadio. Il saluto a capitano viola : “Ciao - per sempre con noi” : Davanti allo stadio di Firenze ci sono centinaia di tifosi, con striscioni e sciarpe attaccate ai cancelli per salutare il capitano della Fiorentina, Davide Astori, scomparso per un attacco di cuore e trovato morto nella sua camera d’albergo a Udine, dove la squadra avrebbe incontrato l’Udinese (leggi l’articolo). ‘Ciao capitano, per sempre con noi’. E’ lo striscione firmato dai tifosi della curva Fiesole ...

LUCIO DALLA / L'interviSta a Ron : "Era una persona importante perché era importante dentro" (Techetechetè) : A 75 anni DALLA sua nascita, Rai 1 ricorda LUCIO DALLA con una puntata speciale di Techetechetè, in cui si parlerà anche di un altro LUCIO, ovvero Battisti(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Davide Astori morto - ecco perché rinviare le partite di A e B è Stata una scelta sbagliata : è buonismo - non buon senso : La scomparsi di Davide Astori è un’assurda tragedia. Come la morte di qualsiasi ragazzo di 30 anni, che se ne va senza motivo da un giorno all’altro, lasciando compagna e figlia piccola. Il fatto che Astori fosse un calciatore non la rende più speciale, o meno straziante. Per questo il calcio doveva continuare a giocare, come ha sempre fatto in passato. Certo, non si poteva pretendere che i compagni di squadra della Fiorentina scendessero in ...

Scoppia il caso Palermo : schede riStampate per 200 sezioni - i seggi aprono in ritardo : Ritardi nell'apertura di alcuni seggi elettorali a Palermo si sono registrati a causa della distribuzione delle schede ristampate nella notte, per un errore nella perimetrazione dei collegi, e ...

'C'è PoSta per Te' si allunga di due puntate e Milly Carlucci si avvelena : Nell'ultima puntata di ' C'è Posta per Te ', padri retrogradi, egoisti e schifosamente razzisti , la rivoltante frase 'apro la busta, non sono mica negri' di Nando ha indignato a ragione il web, hanno ...

Si Sta votando per le elezioni politiche : Alle 12 l'affluenza è stata molto bassa, al 19,38 per cento: tutte le notizie, gli aggiornamenti e le foto man mano che arrivano The post Si sta votando per le elezioni politiche appeared first on Il Post.

“Che bomba sexy!”. Grande Fratello - ecco la ‘nuova’ Diletta Di Tanno. Un fisico pazzesco e una laurea in mano per la ‘ragazzina’ che aveva fatto perdere la teSta a Roberto Ruberti : le foto (da migliaia di like) dell’ex gieffina : Diletta Di Tanno e Roberto Ruberti sono stati tra i protagonisti più amati della tredicesima edizione del Grande Fratello. All’interno della casa più spiata d’Italia, i due hanno iniziato una relazione che ha visto fin da subito un Grande coinvolgimento da parte di lei, mentre lui sembrava voler procedere con i piedi di piombo. Dopo pochi mesi l’allora 25enne è stata intervistata da Giada Di Miceli, conduttrice del ...

OSCAR 2018 - CHIAMAMI COL TUO NOME/ In lizza per due Statuette con La forma dell'acqua di Del Toro : OSCAR 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "CHIAMAMI col tuo NOME", poche possibilità di vittoria per lui...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:29:00 GMT)

Elezioni 2018 - tutto pronto per la “maratona Mentana” : ma il sondaggiSta Masia non ci sarà : Giorno di Elezioni, tutto pronto per la maratona Mentana. Sui social se ne parla già tanto e d’altra parte la direttona del direttore del TgLa7 è un vero e proprio happening del tubo catodico, occasione imperdibile che riduce la serata degli Oscar a “eventuccio” di secondo piano. Pubblico affezionato, quello del Mitraglia: in tanti pregustano l’attesa e la felicità di ritrovare le solite facce di sempre, pur in un ...

“Fermatela!”. Choc per Berlusconi : pesante conteStazione nel seggio di Milano dove l’ex premier si è recato per votare. Attimi di tensione e le sue parole subito dopo l’accaduto : Il giorno delle elezioni è sempre molto particolare, così tra ritardi, proteste e una pesante contestazione a Berlusconi l’Italia va al voto. Le urne resteranno aperte fino alle 23. Ma il nuovo sistema di voto con l’uso per la prima volta del talloncino anti frode ha provocato ritardi code e disagi un po’ in tutta Italia. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e Camera richiede infatti tempi più ...