Squash | nuovo trionfo egiziano al Windy City Open 2018

(Di venerdì 2 marzo 2018) L’Egitto continua a dominare il World Tourdi, tendenza confermata anche daldi Chicago. Nel settore maschile, il Paese nordafricano ha monopolizzato le prime quattro posizioni. Ad imporsi è stato infatti il numero uno del seeding Mohamed El Shorbagy, che ha superato per 3-0 (11-8, 11-8, 11-6) il fratello minore Marwan El Shorbagy, in una riedizione dell’ultima finale iridata. Mohamed torna dunque alla vittoria del torneo dopo il successo ottenuto nel 2016, e dopo aver sconfitto in semifinale Ali Farag sempre con un 3-0 senza appello (11-6, 13-11, 11-7). Marwan si era invece imposto in semifinale su Tarek Momen, ancora per 3-0 (11-9, 11-7, 11-5). Più combattuto il torneo femminile, che ha visto il successo dell’egiziana Nour El Tayeb. La numero sette del tabellone ha avuto la meglio sulla neozelandese Joelle King, atleta in ottimo stato di ...