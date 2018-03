Spina bifida | fattori di rischio | sintomi | diagnosi | cura e prevenzione

meteoweb.eu

(Di venerdì 2 marzo 2018) Laè una grave malformazione congenita che interessa la colonna vetebrale del nascituro durante i primi mesi di gravidanza, colpendo, in Italia, un feto su 1300. Può coinvolgere midollole, cervello, cervellletto, tronco e strutture adiacenti, interessanto più frequentemente tratto lombare e sacrale, mentre meno di frequente coinvolge tratto dorsale e cervicale. Idisono molteplici: stato di salute della madre (ipertermia, obesità, predisposizione genetica), carenza di vitamine come l’acido folico, assunzione di alcuni farmaci in gravidanza, specie antipillettici, alcolismo della madre, anomalie cromosomiche legate ad alcune malattie (es. sindrome di Patau, di Edward e di Down) oambientali (cibi contaminati, disinfezione con cloro dell’acqua potabile, effetto dei campi elettromagnetici, uso di pesticidi). Isono molto eterogenei e ...