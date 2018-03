' Spero che il Pd prenda il 22%' Il fuorionda sul voto tra Salvini Meloni e Fitto

Ascoli Picchio - Maurizio Ganz : "Simoneandrea sta soffrendo - Spero che mister gli dia una possibilità" : Maurizio Ganz è tornato a parlare del figlio Simoneandrea intervenendo ieri in diretta telefonica alla trasmissione "Due in Fuorigioco" in onda sulle frequenze radiofoniche di RMC Sport Network , CLICCA QUI PER AUDIO INTERVISTA, . L'ex attaccante di Milan e Inter ha analizzato il momento del numero 23 bianconero che da quando è arrivato nel Piceno ha collezionato solamente 5 ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Milly Carlucci : "Spero che Bibi Ballandi sia fiero di quest'edizione" : BALLANDO con le STELLE 2018, svelato il terzo conduttore che interagirà con Milly Carlucci e Paolo Belli: si tratta di un robot che sfrutterà l'intelligenza artificiale, le news.

Non c'è pace per il PSG : problema alla caviglia anche per Mbappé. Emery : 'Spero non sia niente di grave' : Non è un periodo fortunato per il Paris Saint-Germain. A pochi giorni dalla decisiva sfida contro il Real Madrid e dopo aver perso Neymar per un paio di mesi, la squadra di Emery potrebbe dover ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Sono convinto della mia forza. Mercato? Spero in Ducati siano più buoni che in passato” : Tutto pronto per gli ultimi test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Da quest’oggi fino al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. Tra gli osservati speciali Andrea Dovizioso, alfiere della Ducati, che tanto bene ...

Matteo Renzi - coltellata da Enrico Letta : 'Spero che Gentiloni...' : Il quale, ovviamente, si è ben guardato dal pronunciare il nome del segretario del partito al quale resta iscritto pur non facendo politica dal giorno del famoso 'scambio del campanello' a Palazzo ...

F1 - Valtteri Bottas : “Abbiamo sfruttato la giornata al massimo. Spero che il meteo migliori” : 94 giri completati e secondo tempo alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel con gomme medie diverse dalle soft usate dal tedesco. Questo il computo finale della seconda giornata di test a Barcellona per Valtteri Bottas sulla Mercedes, in cui le temperature polari e la neve sono state le protagoniste. “Abbiamo sfruttato la giornata al massimo – ha sottolineato il finlandese, come riporta it.motorsport.com – In mattinata ci ...

Zidane : 'Spero che contro di noi Neymar ci sia' : 'Non mi piace mai quando si fa male qualcuno, e non sono certo contento per l'infortunio di Neymar. Spero che possa farcela a rientrare per la partita di ritorno contro di noi. Non potrei mai ...

Fassone : «Da Yonghong Li appoggio totale. Spero che la società continui così» : L'amministratore delegato dei rossoneri Marco Fassone chiarisce la posizione del presidente nei confronti della società rossonera e conferma un appoggio totale. L'articolo Fassone: «Da Yonghong Li appoggio totale. Spero che la società continui così» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lazio - Inzaghi : 'Spero che Immobile vinca la Scarpa d'Oro' : 'I ragazzi sono stati bravissimi: avevamo speso tante energie mentali giovedì, ma sapevamo che oggi avremmo dovuto fare una gara altrettanto importante. L'abbiamo sbloccata subito e col passare dei ...

Caiata escluso da M5s non molla. Renzi : farò il senatore ma Spero anche altro : Il candidato cinquestelle, indagato per riciclaggio ed espulso dal movimento per aver mentito sulle indagini scrive su facebook : non mi ritiro Da Firenze il segretario Pd respinge l' ipotesi di un ...

“Ho il cancro”. L’annuncio choc del noto attore lascia il pubblico impietrito. “Spero di avere a disposizione ancora qualche anno su questo pianeta” - dice con molta serenità. Ha scoperto di essere malato durante una semplice visita di routine. Straziante : Ha postato un video online e ha rivelato ai suoi fan una cosa terribile: sta lottando con un cancro alla prostata. Il suo pubblico, che lo adora, è rimasto allibito di fronte a una notizia tanto terribile. Nessuno si aspettava che il mitico autore, attore e regista Stephen Fry. Come Fry stesso ha confessato, ha scoperto di avere un tumore poco prima di Natale. Di recente, poi, si è sottoposto a un intervento per la rimozione della prostata. “Il ...

Carolina Kostner non si ritira : 'Spero che il mio cammino ispiri chi deve rialzarsi' : "Per me questa Olimpiade è metafora di sport e di vita. L'ho vissuta in maniera serena: mi auguro che il mio cammino sia da esempio, fonte di ispirazione e di speranza per tutti quelli che vogliono ...

Carolina Kostner non si ritira : "Spero che il mio cammino ispiri chi deve rialzarsi" : "Se si chiude un'era? Non credo proprio, c'è il mondiale in Italia adesso. Mi riposo un po' e poi al lavoro per vivere un'altra bella esperienza a Milano. Certe decisioni non si prendono mai a caldo". Carolina Kostner non vede l'addio alla carriera così vicino: l'azzurra del pattinaggio di figura, quinta nella gara vinta dalla 15enne russa Alina Zagitova, non parla di stop."Spero di continuare a trasmettere tutta l'esperienza fatta ...

Elezioni : Meloni - bene Salvini - Spero anche Fi per manifestazione unitaria : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – “Sono contenta che la proposta di Fratelli d’Italia di celebrare una manifestazione unitaria del centrodestra sia stata accolta da Matteo Salvini. spero che anche Silvio Berlusconi voglia offrire la disponibilità di Forza Italia per una manifestazione il 1 marzo a Roma o in una città del Mezzogiorno per dimostrare la nostra attenzione al Sud”. Lo ha detto il presidente di Fratelli ...