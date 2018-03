Spazio | spiegato il paradosso “caldo-freddo” della polvere cosmica

meteoweb.eu

(Di venerdì 2 marzo 2018) Ci sono casi in natura in cui i misteri scientifici si possono osservare: i ricercatori sono in grado di identificarli, li studiano e ne parlano, eppure restano enigmi inspiegabili. È la storia ad esempio dei cosiddetti gas granulari. Si tratta di particelle che si trovano in piccole quantità sulla Terra sotto forma di minuscoli frammenti di materia dispersi nell’aria, e in abbondanza nellocomeinterstellare e anelliplanetari. Il rompicapo di questa famiglia di gas – spiega Global Science – riguarda la loro temperatura, che aumenta nel momento in cui l’energia complessiva diminuisce. In pratica è come se fossimo in grado di riscaldare una pentola d’acqua mettendola in frigorifero invece che sul fuoco: undecisamente difficile da spiegare. “Fin dalla scuola, ci insegnano che temperatura significa energia: più alta è la temperatura, maggiore è la ...