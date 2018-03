Spal-Bologna di nuovo contro dopo 50 anni

Serie A Spal - Semplici aspetta il Bologna : «Missione continuità» : FERRARA - Tempo di derby a Ferrara: la Spal attende il Bologna per centrare altri punti salvezza. 'E' un derby particolarmente sentito anche se a Ferrara non va in scena da tanti anni', spiega ...

Serie A Spal - Semplici : «Bologna? E' un derby sentito» : FERRARA - 'E' un derby particolarmente sentito anche se a Ferrara non va in scena da tanti anni'. L'ha detto Leonardo Semplici , l'allenatore della Spal , prima della sfida interna contro il Bologna, ...

Bologna - la conferenza di Donadoni : gli assenti - i recuperi ed il modulo anti-Spal : Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ha parlato del prossimo impegno della sua squadra contro la Spal nel derby emiliano. Oggi in conferenza stampa l’allenatore ha fatto il punto sugli acciaccati: “Tranne Palacio e Da Costa non ci sono problemi fisici. Verdi sta bene, Poli lo valuto oggi”. Ma non è tutto, il tecnico ha qualche dubbio da sciogliere in merito al modulo da adottare contro la Spal: “La scelta del modulo non ...

Spal-Bologna - ecco perchè non è una partita normale : Spal-Bologna, la partita della verità. Si avvicina la 27^ giornata del campionato di Serie A, turno clamoroso, il più bello dell’anno per le tante partite in arrivo. Ma una gara che non ha bisogno grosse presentazioni è sicuramente Spal-Bologna, un derby sentitissimo e atteso dai tifosi, una partita che vale una stagione a prescindere dal risultato. Il clima è già caldissimo, si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni, in questo ...

Infortunio Verdi - la decisione del Bologna per la partita contro la Spal : Infortunio Verdi – Il Bologna è reduce dal successo casalingo contro il Genoa, vittoria che ha avvicinato tantissimo alla salvezza. Adesso la squadra di Donadoni si prepara per un altro fondamentale scontro, quello contro la Spal di Semplici, in ripresa dopo il successo in trasferta contro il Crotone. Si tratta di un match fondamentale per il Bologna che può ipotecare la permanenza nel massimo campionato italiano con grande anticipo. Nel ...

Maltempo - massima allerta a Bologna : le previsioni peggiorano - Spalaneve pronti : A Bologna, dopo la neve già vista oggi, le previsioni meteo “stanno peggiorando”. A segnalarlo via Facebook e’ l’assessore comunale alla Protezione civile, Alberto Aitini, che spiega: “In collina sono già attivi i mezzi spargisale e quando la neve supererà i cinque centimetri saranno attivati i mezzi spalaneve. In pianura vale lo stesso principio e anche qui la neve potrebbe arrivare già nelle prossime ore o ...

Cinghiata dopo Bologna-Spal - 6 denunce : ANSA, - BOLOGNA, 14 FEB - Sei tifosi del Bologna sono stati denunciati dalla Digos per rapina e lesioni per l'aggressione ad un sostenitore della Spal, il pomeriggio del 15 ottobre nei pressi dello ...

Inter camaleontica : Spalletti ricorre a 4 moduli per battere il Bologna : Un'Inter camaleontica riesce ad avere la meglio sul Bologna e scaccia una crisi che poteva divenire record. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. 'Settanta giorni dopo l'ultima vittoria, l'Inter è tornata a conquistare i tre punti e battendo il Bologna, oltre a evitare di stabilire la peggiore striscia senza successi della sua storia , 6 ...

Inter-Bologna - Spalletti soddisfatto di Karamoh - parla di “false aspettative” e del caso Brozovic : “Si erano create false aspettative su di noi, come se le dovessimo vincere tutte facilmente e non è così. La decisione nel finale è stata corretta, non c’era rigore per loro”. Esordisce così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di Premium sport dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Bologna. Un successo sofferto arrivato anche grazie ad una giocata super di Karamoh, il quale ha segnato il gol ...

Inter-Bologna : Icardi out - Spalletti pensa a questa formazione Video : Tra ieri e oggi pomeriggio si sono giocate le prime due gare del campionato di Serie A, valevoli per la 24esima giornata di Serie A. La Juventus espugna il Franchi per 2-0 con gol di Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuainn; mentre il Milan, con un super Cutrone, affossa la Spal al Paolo Mazza con una doppietta, gli altri due gol sono arrivati per opera di Biglia tra i migliori in campo e Borini. questa sera invece alle 20,45 al San Paolo andra' ...

Infortunio Icardi - out con il Bologna? La decisione di Spalletti : Infortunio Icardi – Manca solo l’ufficialità ma anche per la sfida con il Bologna, l’Inter dovrà fare a meno del suo capitano Mauro Icardi. Luciano Spalletti è intenzionato a non convocarlo per la gara con i felsinei per non rischiare un’eventuale ricaduta visto che in settimana non è mai riuscito ad allenarsi con il resto del gruppo a causa dell’elongazione agli adduttori della coscia destra riportata prima della ...

Inter - le ultime sul rientro Icardi e la “rivoluzione” di Spalletti contro il Bologna : L’Inter sta preparando la fondamentale gara casalinga contro il Bologna. La squadra di mister Spalletti sta vivendo un momento negativo che ormai perdura da diverse giornate ed ora è giunta l’ora di cambiare registro se non si vuol rischiare di perdere la zona Champions League. Spalletti lo sa bene e per sua fortuna potrebbe ritrovare Mauro Icardi al centro dell’attacco per l’incontro col Bologna, l’attaccante si ...

Inter-Bologna - Spalletti pensa alla mossa inedita : Per cambiare l'Inter, Luciano Spalletti pensa a nuove mosse che potrebbero interrompere la prevedibilità di una manovra ormai troppo lenta. Questo è quanto sostiene la Gazzetta dello Sport , che contrariamente a quanto dichiarato dal tecnico toscano dopo la gara contro il Crotone 'Icardi è un attaccante che non divide volentieri l'area di rigore', scrive: 'Nella speranza che ...

