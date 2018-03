Solo il voto può fermare gli incapaci

Musulmani a lezione di voto (ma Solo per il Pd) : Musulmani a lezione di voto. Naturalmente per il Pd. È questa l'impressione che si ha vedendo alcune foto dell'evento organizzato dal segretario dem Pietro Bussolati e dalla consigliera comunale Sumaya Abdel Qader nel Centro Islamico di Milano e Lombardia.Nelle immagini diffuse in rete si vede Bussolati seduto accanto a Sameh Meligy, un egiziano che sostiene i Fratelli Musulmani e che è membro dell’Alleanza Islamica ...

Voto - a Roma "green zone"Solo per comizi : 19.12 La Questura di Roma ha reso noto che da mercoledì sera, nella capitale, fino alle 23 di domenica,scatterà una "Green zone" nel centro storico,in cui saranno consentite solo manifestazioni di tipo elettorale "regolarmente preavvisate". "Le esigenze di prevenzione" legate al Voto, nonché quelle relative all'ordine pubblico e alla minaccia terroristica, "non consentono lo svolgersi di iniziative di altra natura all'interno dell' area", ...

LeU : Quello a Renzi è un voto utile Solo alle larghe intese : L'appiglio sono le dichiarazioni di Emma Bonino e Beatrice LoRenzin, +Europa e Civica popolare, liste coalizzate con i dem. 'Serve un Gentiloni bis' dice la LoRenzin, che esplicitamente non vedrebbe ...

Franco Bechis - dopo il voto conterà Solo il ministro dell' economia : Ma c' è una poltronissima sempre vuota nei toto-ministri sia per il centrodestra che per il Movimento 5 stelle: quella dove potrà sedere il prossimo ministro dell' economia.

Non Solo Usa - la propaganda filorussa prova a influenzare pure il voto italiano : Cinque account, dormienti fino al 2015, hanno pubblicato 160mila tweet. Sui profili, messaggi a favore di Cremlino, Lega e Movimento 5 Stelle

L'arma del voto utile ce l'ha Solo SIlvio : L'ultima istantanea di Roberto Weber (leggi qui) e non solo, prima del black out dei sondaggi, non è poi così dissimile da quella di una settimana fa. E dai dati che un po' tutti gli istituti, punto più punto meno, registrano. Segno che, in questa campagna senza picchi e con poche idee, c'è un trend piuttosto consolidato. E già l'esistenza di questo trend è un dato politicamente significativo, ...

Silvio Berlusconi - la guida al voto nella chat private : 'Votate Solo per Forza Italia' : Per capire che aria tira all'interno delle coalizioni in campagna elettorale, centrodestra e centrosinistra in questo si distinguono poco, basta guardare il video di 49 secondi diffuso da Silvio ...

Renzi e Berlusconi : “Senza maggioranza si torna al voto”. Ma uno esclude Solo Lega e M5s - l’altro rifiuta il patto anti-inciucio : Come in Spagna. In caso di maxi-pareggio alle elezioni, si deve tornare al voto. Presumibilmente a giugno. Non c’è alternativa. Lo giura Silvio Berlusconi. Lo riprende Matteo Renzi. Lo ribadisce Giorgia Meloni. Lo ripete Renato Brunetta. Nessun tentativo di alleanze spurie: né governi di scopo (come ha adombrato con molte condizioni Luigi Di Maio) né governi del presidente (come ha provato a dire da sinistra Massimo D’Alema). Ma non ...

Giorgio : “Non sto con Tina”. A lei dà 10 come voto - a Gemma “Solo” 8 e mezzo… : Giorgio Manetti “il gabbiano”, 61 anni, corteggiatore di Uomini e Donne Over, si racconta al settimanale Oggi. Giorgio: “Ecco perché partecipo a Uomini e Donne“ Perché Giorgio ha deciso di partecipare al programma di Canale 5? “All’inizio, nel 2014 – racconta – non ci pensavo affato. Avevo visto delle puntate in cui c’erano donne interessanti […] L'articolo Giorgio: “Non sto con ...

“Da Di Maio Solo spocchia”. Ma la Lega lascia aperta la strada a un possibile patto dopo il voto : «solo fantasia». Matteo Salvini liquida in maniera un po’ troppo sbrigativa l’ipotesi di un avvicinamento futuro al M5S. Non può dire altro a 38 giorni dal voto. Sta chiudendo le liste elettorali e concordando faticosamente le candidature nei collegi uninominali con Berlusconi e Meloni. In un centrodestra in pieno assetto elettorale può distinguers...

Renzi al Pd : basta polemiche - confronto intersno Solo dopo voto : Roma, 17 gen. (askanews) 'Mancano 46 giorni alle elezioni, non mancherà la possibilità dal 47/esimo una grande discussione nel partito, che molti auspicano e preparano. Facciamola dopo, ora andiamo ...

Voto - su Affaritaliani.it la svolta Centrodestra - trionfo vicinissimo Mancano Solo 20 seggi alla Camera : Al Centrodestra Mancano venti seggi alla Camera e dieci al Senato per avere la maggioranza assoluta nel prossimo Parlamento. Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è Renato Mannheimer, partner di Eumetra Monterosa, quando Mancano 50 giorni all'apertura... Segui su Affaritaliani.it

Gentiloni : “A Roma scarsa efficienza - noi ci siamo” | Raggi : “Solo chiacchiere prima del voto” : Gentiloni: “A Roma scarsa efficienza, noi ci siamo” | Raggi: “Solo chiacchiere prima del voto” “Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l’avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi”, ha detto il sindaco di Roma replicando […] L'articolo Gentiloni: “A Roma scarsa ...

Gentiloni : "A Roma scarsa efficienza - noi ci siamo" | Raggi : "Solo chiacchiere prima del voto" : "Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi", ha detto il sindaco di Roma replicando alla frecciata del premier