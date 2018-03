Sofri | una variazione di Kafka e il pallonetto di Totti

huffingtonpost

(Di venerdì 2 marzo 2018) Abbiamo un indagatore delle lettere, un detective attento al particolare, alla traccia minima: Adriano. Il suo ultimo libro, "Unadi" (Sellerio) è, semplicemente, geniale. Un saggio, che si trasforma in un giallo: dove i colpevoli (forse) bisogna cercarli tra i traduttori della Metamorfosi.(dopo "Machiavelli, Tupac e la Principessa", sempre Sellerio) si dedica ora a. Prendendo in esame una parola. Una parola! Strassenlampen, che significa lampioni. Una parola che è all'inizio della seconda parte della Metamorfosi. Solo che nella storica traduzione italiana di Anita Rho (Frassinelli, 1935) i lampioni si trasformano in tram. Cioè in Strassenbahn. Cavoli, possibile una svista così madornale?prende la lente d'ingrandimento, la sua infinita conoscenza, cultura e curiosità, e va, metaforicamente, in giro per in mondo ...