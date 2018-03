Slovacchia | arrestati 7 italiani per l' omicidio del reporter che Indagava su affari

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : nuovo caso di violenza politica. Slovacchia - arrestati 3 italiani (2 marzo) : ULTIME NOTIZIE, 2 marzo 2018: nuovo caso di violenza politica, picchiato esponente di Casapound. Slovacchia, arrestati 3 italiani per l'omicidio di Ian Kuciak(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Reporter ucciso in Slovacchia - arrestati sette italiani : Reporter ucciso in Slovacchia, arrestati sette italiani La polizia locale avrebbe fermato l’imprenditore Antonio Vadalà il fratello Bruno e il cugino, Pietro Catroppa. Il Reporter aveva scritto di presunti legami tra la famiglia Vadalà e la ‘ndrangheta Continua a leggere L'articolo Reporter ucciso in Slovacchia, arrestati sette italiani è su NewsGo.

Dda a Slovacchia - monitorare arrestati : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 1 MAR - "Già da tempo la Dda di Reggio Calabria aveva ufficialmente posto all'attenzione degli organi di polizia internazionale e della polizia nazionale slovacca la necessità ...

Giornalista ucciso - tre italiani arrestati in Slovacchia - : Si tratta di 3 membri di una famiglia che sarebbe legata alla 'Ndrangheta e di cui il Giornalista aveva scritto. In seguito alla morte del reporter si sono dimessi il ministro della Cultura, l'...

Slovacchia - giornalista ucciso - arrestati tre italiani «Legati alla 'ndrangheta» : ... , ex modella e finalista di Miss mondo 2007, poi funzionaria del ministero dell'Economia e infine consigliera capo del premier Robert Fico, e del segretario del consiglio di sicurezza Vilian Jasan. ...

Slovacchia - reporter ucciso insieme alla compagna mentre indagava sulla 'ndrangheta : arrestati tre imprenditori italiani : L'imprenditore calabrese Antonino Vadalà è stato arrestato dalla polizia slovacca, che indaga sulla morte del giornalista ucciso, Jan Kuciak. Lo scrive il quotidiano locale Korzar....

