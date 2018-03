Siglato l' accordo Pausania per lo studio accademico tra i detenuti

Potenza - Siglato accordo tra Arpa Campania e Basilicata per il monitoraggio del litorale tirrenico : Approfondire la conoscenza dell'ambiente marino della costa tirrenica della Basilicata. È l'obiettivo dell'accordo siglato tra le agenzie ambientali di Campania e Basilicata per il monitoraggio delle ...

Amam - Siglato a Roma l'accordo per "rete Sud" : ... dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas " nasce dalla necessità di valorizzare e consolidare Il ruolo che il sistema economico del Sud riveste nell'economia nazionale e la presenza all'...

Accordo Carraro-Banco BPM - Siglato finanziamento fino a un massimo di 100 milioni di euro : Teleborsa, - siglato il contratto di finanziamento pluriennale per un ammontare massimo pari a 100 milioni di euro tra il Gruppo Carraro e Banco BPM già preannunciato lo scorso 9 febbraio. Il ...

Lotta al terrorismo - Siglato accordo tra Italia e Qatar : Un protocollo d'intesa tra Italia e #Qatar per collaborare proficuamente nella Lotta, sempre più difficile, al terrorismo e alla criminalita'. E' stato firmato durante la visita del ministro Marco #minniti a Doha, la capitale Qatariota. Sono state definite precise forme di cooperazione e, soprattutto, scambio di preziose informazioni anche su cybersecurity e sicurezza nella gestione degli eventi [VIDEO]. Uno su tutti il Campionato del mondo del ...

P.a. - Siglato accordo negoziale per forze armate e di sicurezza : Dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al ministero della Funzione pubblica l'accordo negoziale riguardante le forze armate, di sicurezza e di polizia. L'intesa è ...

PA - Siglato accordo forze armate - polizia : 03.18 Dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al Ministero della Funzione pubblica l'accordo negoziale riguardante le forze armate, di sicurezza e di polizia. L'accordo è stato siglato alla presenza dei ministri competenti: Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la ...

Twitch trasmetterà in esclusiva l'Overwatch League : Siglato un accordo da 90 milioni di dollari : Mentre poco tempo fa Blizzard rilasciava sullo store Apple e Google l'applicazione con la quale seguire la nuova Overwatch League, uno dei più importanti eventi professionistici per Overwatch, ecco che arriva un'interessante notizia riportata dai colleghi di VG247.com.Infatti, stando alla segnalazione di Sports Business Daily, Twitch e Blizzard hanno siglato un accordo da 90 milioni di dollari che permetterà alla piattaforma streaming di ...

Siglato accordo quadro tra l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport e la FIGC : In base all'accordo, anche i dipendenti della FIGC e i loro familiari potranno beneficiare direttamente di una serie di servizi dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Archivio ...

Dopo Fedez - anche Enrico Ruggeri lascia la SIAE : Siglato l’accordo con Soundcreef : anche Enrico Ruggeri lascia la SIAE. Il leader dei Decibel, prossimo alla partecipazione al Festival di Sanremo, ha infatti annunciato il passaggio del suo repertorio a Soundcreef, proprio come fece qualche anno fa Fedez, che iniziò peraltro una battaglia legale per la gestione dei diritti. Il Rouge ha quindi deciso di intraprendere un nuovo viaggio con la Soudcreef di Davide D'Atri, che si è detto particolarmente onorato di poter gestire ...

Aedes - Siglato accordo per l'acquisto di due torri per uffici a Milano : (Teleborsa) - Aedes SIIQ ha perfezionato l'acquisto di due edifici a torre ubicati in via Richard a Milano che andranno ad incrementare il portafoglio denominato "Rented Asset". I due immobili, Torre ...