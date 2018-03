Serie C Arezzo | saldato il debito nella prima istanza di fallimento

Serie C - le gare dell'Arezzo rinviate a data da destinarsi : ROMA - La Lega di Serie C ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delle partite dell' Arezzo che precederanno l'eventuale concessione dell'esercizio provvisorio. La decisione era stata chiesta ...

Ginnastica - Serie A 2018 Prima tappa ad Arezzo : data - programma - orario d'inizio - tv e streaming : La gara non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Su Volare.tv sarà disponibile una differita nei giorni seguenti l'evento. SABATO 3 MARZO: 09.30-...

Ginnastica - Serie A 2018 – Prima tappa ad Arezzo : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Finalmente si torna in pedana! La Polvere di Magnesio ha concluso il proprio letargo, la stagione sta per iniziare e si inizia a fare sul serio: sabato 3 marzo scatterà la Serie A 2018 di Ginnastica artistica. La Prima tappa si disputerà ad Arezzo: dalla città toscana inizierà il lungo cammino che condurrà le ragazze verso i grandi appuntamenti dell’anno come gli Europei di agosto a Glasgow e i Mondiali di ottobre a Doha. Il format del ...

Serie C/ Rinviate due partite : non si gioca a Cuneo - stop anche per Arezzo Livorno (27^ giornata) : Serie C, Rinviate due partite nela 27^ giornata: la Lega Pro ha disposto il rinvio di Cuneo Pro Piacenza per maltempo e Arezzo Livorno per i problemi societari dei padroni di casa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:52:00 GMT)

Serie C Arezzo - presentata istanza di fallimento : Arezzo - Un'istanza di fallimento per l' Arezzo calcio è stata presentata da uno studio commerciale aretino, cessionario del credito derivante dal decreto ingiuntivo passato in giudicato di un'agenzia ...

Serie C Arezzo - la proprietà si presenta e scatta la contestazione : Arezzo - contestazione dei tifosi allo stadio di Arezzo dove era prevista la conferenza stampa di Fabio Gatto , presidente del consorzio Neos che ieri aveva annunciato di aver rilevato il 99% della ...

Video/ Arezzo Alessandria (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Arezzo Alessandria (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. i grigi tornano a vincere con Barlocco e Fischnaller.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 09:52:00 GMT)

Serie C - Arezzo e Fidelis Andria penalizzate di due punti : ROMA - Penalizzazioni in Serie C: il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Giuseppe Rotondo ha inflitto 2 punti di penalizzazione e un'ammenda di 500 euro all' Arezzo , Serie C, Girone A, e alla ...

Video/ Lucchese-Arezzo - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C 24giornata - : Video Lucchese Arezzo , 1-1, : highlights e gol della partita di Serie C per la 24giornata. Le immagini salienti del match del Porta Elisa.

Video/ Pistoiese Arezzo (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata) : Video Pistoiese Arezzo (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 22^ giotnata della Serie C. Regoli porta alla vittoria gli arancioni dpo il KO con Monza.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:18:00 GMT)

Serie C Arezzo - l'ex presidente Ferretti e società a processo : Arezzo - l'ex presidente dell' Arezzo Mauro Ferretti e la società amaranto andranno a processo davanti al tribunale Federale nazionale per un'inadempienza legata alla scadenza dello scorso 16 ottobre, ...

Vicenza e Arezzo a rischio fallimento : alla Serie C serve una rivoluzione : La politica del pallone, spesso in tutt'altre faccende affaccendata, deve iniziare a guardare un po' di più verso il basso, perché come in tutte le case sono le fondamenta a sostenere il resto e non ...