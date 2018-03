Serie A Chievo | Maran | «Sassuolo importante scontro diretto»

Serie A Chievo - Maran : «Contro il Sassuolo nessuna paura» : VERONA - Con i dubbi Giaccherini, Gamberini e Inglese il Chievo si avvicina all'importante scontro diretto per la salvezza di domenica. Al Bentegodi arriva il Sassuolo, avversario in crisi ma in ...

Serie A Chievo - infortunio muscolare per Gamberini : VERONA - Il Chievo si è ritrovato nel pomeriggio per iniziare la preparazione alla prossima sfida di campionato contro il Sassuolo di domenica 4 marzo alle ore 15, al Bentegodi. Il programma di oggi ...

Serie A Chievo - Maran : «Stiamo uscendo dalla crisi» : FIRENZE - Il Chievo ha provato a rimontare il gol di Biraghi arrivato dopo appena 6 minuti di gioco, ma si è arreso alla Fiorentina uscendo dal Franchi con una sconfitta per 1-0. Ecco le parole del ...

Serie A - Fiorentina-Chievo 1-0 - Sampdoria-Udinese 2-1 - Sassuolo-Lazio 0-3 : Fiorentina-Chievo 1-0 Tante occasioni sprecate e alla fine alla Fiorentina basta un gol al 6' di Biraghi , gran botta all'incrocio, per battere il Chievo. Dopo il gol del terzino gli ospiti vanno ...

Serie A Chievo - stop Giaccherini : trauma al quadricipite : VERONA - Primo gol ma anche primo infortunio per Emanuele Giaccherini , il rinforzo di lusso del mercato invernale del Chievo Verona . Oggi, alla ripresa dei lavori, l'ex Napoli non si è visto in ...

Serie A Chievo - Giaccherini non si allena : attesa per gli esami : VERONA - Emanuele Giaccherini non è sceso in campo alla ripresa degli allenamenti del Chievo Verona . " Emanuele Giaccherini non ha preso parte alla seduta di allenamento e ha svolto terapie in ...

Serie A - Chievo-Cagliari 2-1 - gli highlights della gara [VIDEO] : I veronesi, padroni del campo per l'intera partita, ottengono 3 punti che mancavano dallo scorso 25 novembre (2-1 alla Spal). Protagonista Giaccherini L'articolo Serie A, Chievo-Cagliari 2-1, gli highlights della gara [VIDEO] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Chievo Cagliari (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 25^ giornata) : Video Chievo Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita della 25^ giornata di Serie A. Giaccherini e Inglese spazzano via la crisi dei clivensi.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 11:48:00 GMT)

Serie A - Maran : «Sono felice - ho ritrovato il mio Chievo» : Il tecnico del Chievo Rolando Maran ha esultato per il 2-1 contro il Cagliari: "Abbiamo ottenuto un successo importante dopo un periodo non facile - ha dichiarato a Sky Sport - Mi è piaciuto l'...

Serie A Chievo - Maran : «Finalmente la vittoria. Non abbiamo mai mollato» : VERONA - Con i gol di Giaccherini e Inglese il Chievo ha battuto 2-1 il Cagliari , ritrovando la vittoria dopo aver messo in fila 7 sconfitte nelle ultime 8. "abbiamo ottenuto un successo importante ...

Serie A - La Roma sbanca a Udine - il Chievo batte il Cagliari : I giallorossi espugnano la Dacia Arena di Udine e festeggiano il terzo posto in attesa dell'Inter che questa sera gioca a Genova contro il 'Grifone'. Nel primo anticipo della 25ma giornata di Serie A, ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Chievo torna a vincere! : RISULTATI SERIE A, 25^ giornata: classsifica aggiornata e diretta gol live score dei tre anticipi. La Roma vola con Cengiz Under, terza vittoria in fila per i giallorossi. Ok anche il Chievo(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 19:42:00 GMT)

Serie A Chievo-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : VERONA - Oggi alle 18, Chievo-Cagliari è l'anticipo della venticinquesima giornata di campionato. Padroni di casa che segnano il passo: peggior squadra di A degli ultimi tre mesi ormai, due pari e ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite : Chievo-Cagliari - il punto (25^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della Serie A. Le nostre favorite e gli esiti più probabili per gli incontri in programma(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:50:00 GMT)