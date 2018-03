eurogamer

: Sengoku 2: il piacchiaduro in 2D è ora disponibile per Switch #Sengoku2 - Eurogamer_it : Sengoku 2: il piacchiaduro in 2D è ora disponibile per Switch #Sengoku2 -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Questa settimana2 è stato lanciato per Nintendo, riporta Destructoid.Il gioco era originariamente giocabile nelle sale giochi del 1993, per poi essere trasferito nelle console casalinghe di Neo Geo.2 è il secondo capitolo di una fortunata trilogia, nonché unvecchia scuola. I personaggi che controlleremo inoltre, non solo possono bloccare i colpi avversari, ma anche cambiare "forma" così da avere accesso ad una serie di nuovi abilità e attacchi per un periodo di tempo limitato. Una feature interessante per un gioco uscito in quegli anni, non trovate?Read more…