Selena Gomez e Justin Bieber | la cantante ha pubblicato gli auguri più dolci per il

Justin Bieber / Gli auguri di Selena Gomez su Instagram : "1 Marzo 1994 - nasce qualcuno che conosco" : Justin Bieber ha compiuto 24 anni, traguardo festeggiato al fianco della sua fidanzata Selena Gomez. I suoi più cari amici e mamma Pattie lo hanno ricordato in questo giorno speciale.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 09:35:00 GMT)

Justin Bieber - buon compleanno!/ E Selena Gomez pensa ad un regalo speciale... : Justin Bieber festeggia oggi i suoi primi 24 anni e per l'occasione la fidanzata Selena Gomez ha pensato per lui un regalo speciale che non passerà inosservato.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 04:10:00 GMT)

Justin Bieber e Selena Gomez / La coppia è finalmente pronta alla convivenza? : Justin Bieber e Selena Gomez si preparano alla convivenza? Il loro rapporto sembra procedere per il meglio, come confermato dagli scatti pubblicati dalla rivista Chi.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 04:25:00 GMT)

Justin Bieber e Selena Gomez fanno sul serio : ecco il bacio in Giamaica : Per chi ancora fosse scettico sul ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Selena Gomez arriva un bacio sulle labbra immortalato dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 28 febbraio. I due si trovavano in Giamaica per prendere parte alle nozze di Jeremy, padre di Justin, con la compagna Chelsey Rebelo. La presenza di Selena a un evento così importante per la famiglia Bieber dimostra già di per sé che i due cantanti fanno sul serio; il ...

Justin Bieber e Selena Gomez - è ancora amore : il bacio in Giamaica : I giovani fan di una delle coppie più amate dello 'showbiz' statunitense sono in fermento: nonostante gli ultimi anni siano stati molto tormentati, l'amore tra Justin Bieber e...

Justin Bieber e Selena Gomez di nuovo insieme e presto sposi : le foto del bacio in Giamaica : Justin Bieber e Selena Gomez di nuovo insieme: è ufficiale. I Jelena sono tornati insieme di recente e sono stati paparazzati da Chi che pubblicherà in esclusiva gli scatti sul numero in edicola questa settimana. All'interno del nuovo numero del settimanale Chi, in edicola, uno spazio è riservato al ritorno della coppia Jelena. Justin Bieber e Selena Gomez di nuovo insieme nel 2018 per la felicità dei fan di tutto il mondo che hanno vissuto ...

Justin Bieber e Selena Gomez pizzicati insieme in Giamaica : Dopo le voci di una presunta rottura tra Selena Gomez e Justin Bieber, i due sono stati pizzicati di nuovo insieme. Il settimanale Chi , infatti, li ha beccati in Giamaica in occasione del matrimonio ...

Justin Bieber e Selena Gomez - bacio in Giamaica (foto) : Justin Bieber e Selena Gomez di nuovo insieme in Giamaica per il matrimonio del padre del cantante. E spunta la foto del bacio. Justin Bieber e Selena Gomez, baci e gesti affettuosi La coppia che fa sognare i social network si è lasciata andare a baci e gesti affettuosi, immortalati dal fotografo del settimanale Chi, […] L'articolo Justin Bieber e Selena Gomez, bacio in Giamaica (foto) proviene da Gossip e Tv.

JUSTIN BIEBER E Selena Gomez / L'emozione per l'arrivo di un'altra sorellina ma sull'amore... : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ fanno molta attenzione a non comparire insieme in foto ufficiali, come confermato dagli scatti delle nozze giamaicane di Jeremy.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 04:14:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ In arrivo un nuovo fratellino per il cantante canadese : Il matrimonio del padre di JUSTIN BIEBER non è l'unica buona notizia in famiglia. È in arrivo, infatti, per lui anche un altro fratellino, come confermato dallo stesso Jeremy.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 04:02:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E Selena Gomez / La coppia in Jamaica per il matrimonio del padre del cantante : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ sono volati in Jamaica per il matrimonio del padre di lui con la sua fidanzata storica. La coppia è stata accolta a braccia aperte in famiglia.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 03:58:00 GMT)

Justin Bieber e Selena Gomez : insieme in Giamaica per un matrimonio molto speciale : Il radar Jelena oggi è sintonizzato sulla Giamaica: Justin Bieber e Selena Gomez si trovano lì per partecipare a un matrimonio e non uno qualunque. Lo sposo è infatti il papà del cantante di “2U“… ti raccontiamo tutto nel video! [arc id=”e196ff26-bb2b-46f6-abe6-33ec7ba3ca14″] L’ultima volta che Justin Bieber e Selena Gomez sono stati fotografati insieme era una settimana fa a San Valentino, quando sono stati ...

Justin Bieber e Selena Gomez/ Il cantante canadese supera i 97 milioni di followers su Instagram : Justin Bieber ha superato i 97 milioni di followers su Instagram, un incredibile traguardo che gli permette di restare tra i più seguiti al mondo. Selena Gomez resta al primo posto.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:09:00 GMT)

Selena Gomez : in un’intervista non si è ricordata del parole delle sue canzoni : Selena Gomez è sempre fantastica, anche quando si dimentica le parole delle sue canzoni. [arc id=”830f8265-de8e-400e-a0e6-980dcb339a53″] Qualche tempo fa la pop star di “Wolves” è stata intervistata da BBC Radio 1. Come avviene solitamente in questo tipo di interviste, lo speaker gioca con la pop star che ha di fronte, mettendola alla prova con i testi delle sue canzoni più famose del passato. Embed from Getty Images Nel ...