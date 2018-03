Sea of Thieves torna a mostrarsi in un nuovo video dedicato alla personalizzazione dei

Xbox One S in bundle con Sea Of Thieves ora disponibile sul Microsoft Store : Dopo essere apparso per errore su Amazon, il bundle di Xbox One S e Sea Of Thieves è stato finalmente annunciato da Major Nelson ed è ora preordinabile dal Microsoft Store italiano. All’interno della confezione è possibile trovare: Console Xbox One S da 1 TB • Controller wireless per Xbox • Download del gioco completo Sea of Thieves • 1 mese di abbonamento Xbox Live Gold • 1 mese di prova di Xbox Game Pass Come successo con altri bundle ...

Sea of Thieves : arriva un nuovo Scale Test nel weekend : Rare ha annunciato via Twitter un nuovo Scale Test che si terrà questo fine settimana. Si tratta del terzo Test, per cui i giocatori potranno ritornare sui server di gioco per aiutare gli sviluppatori ad ottimizzare il titolo fornendo del feedback, prima che avvenga il lancio ufficiale sul mercato.Il nuovo Test avrà inizio domani venerdì 2 marzo a partire dalle ore 11:00 e si protrarrà fino allo stesso orario di domenica 5 marzo.Read more…

Xbox Game Pass : approdano Rise of the Tomb Raider - Sea of ??Thieves e altri 6 giochi : Il mese di marzo sarà uno dei più allettanti per i possessori dell’abbonamento mensile o annuale di Xbox Game Pass, il nuovo servizio di Microsoft che consente di giocare a più di 100 titoli. Sono in arrivo infatti 8 nuovi giochi che si aggiungeranno presto al catalogo di Game Pass, tra cui Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves, l’esclusiva targata Rare che continua a ottenere voti positivi dalla critica. Ecco l’elenco ...

Microsoft annuncia un bundle di Xbox One S con Sea of Thieves : Manca poco all'arrivo di Sea of Thieves, il titolo piratesco di Rare previsto per Xbox One e PC che ha visto crescere moltissimo la sua popolarità nel corso delle fasi beta su Twitch. Proprio in vista del lancio ecco che Major Nelson comunica in via ufficiale l'arrivo di un bundle che vi permetterà di mettere le mani su Xbox One S e Sea of Thieves.Il pacchetto sarà disponibile il giorno del lancio del titolo, ovvero il 20 marzo, per 300,99 Euro ...

La popolarità di Sea of Thieves su Twitch ha portato a un incremento dei preordini : L'uscita di Sea of Thieves, il titolo piratesco di Rare, si avvicina sempre di più e con l'imminente lancio del gioco continuano a circolare in rete sempre più informazioni e dettagli. Ultimamente abbiamo avuto l'occasione di dare un'occhiata ai forti degli scheletri presenti nel titolo, ora vi segnaliamo notizie che riguardano l'incremento dei preordini notato dagli sviluppatori. Infatti, come riporta Gamingbolt, nel corso delle fasi beta Sea ...

Sea of Thieves sarà ricco di numerosi easter egg : A meno di un mese dall'uscita di Sea of Thieves e si è appena concluso l'ultimo weekend di test effettuati da Rare per l'action piratesco in arrivo il 20 marzo su PC e Xbox One. Lo sviluppo è stato sicuramente aiutato dall'enorme community di tester volontari che ogni fine settimana si è riversata nei server del gioco, fornendo commenti e feedback estremamente utili allo studio.Il team ha voluto ricordare alcune peculiari imprese compiute dai ...

Sea of Thieves trascinato anche da Twitch : chi guarda il gioco in streaming - si interessa e lo pre-ordina : Il gioco ha affrontato di recente alcune fasi beta, che hanno conquistato un pubblico decisamente vasto su Twitch , popolare piattaforma di streaming di gameplay, dove è stato il gioco più visto per ...

AMD pubblica driver ottimizzati per Sea of Thieves e Final Fantasy XII : AMD si aggiorna pubblicando versioni aggiornate dei suoi driver per schede grafiche Radeon ottimizzate per Final Fantasy XII: The Zodiac Age e Sea of ​​Thieves, riporta PCgamer.La versione contenete le ottimizzazioni sopra citate è la Adrenalin 18.2.3 e in entrambi i giochi AMD ha riscontrato aumenti delle prestazioni in percentuali a due cifre, raggiungendo il 39% in termini di miglioramento delle prestazioni in Sea of ...

Sea of Thieves : i forti degli scheletri protagonisti del nuovo video : L'uscita di Sea of ​​Thieves di Rare si sta avvicinando a grandi passi e gli sviluppatori continuano a divulgare quante più informazioni possibili per prepararci all'esperienza. In un nuovo video, il senior designer Andrew Preston e il senior software engineer Tom Berry parlano degli Skeleton Forts, i forti degli scheletri. Come suggerisce il nome, questi forti sono pieni di...scheletri! I quali, presenti dentro e fuori, non ...

Liberate il Kraken! Ecco i primi avvistamenti in Sea of Thieves : La recente closed beta non ha di certo svelato tutte le carte e le meccaniche di Sea of Thieves e gli sviluppatori hanno promesso parecchie novità e una mole di contenuti in grado di soddisfare le pretese dei giocatori e di divertire per parecchio tempo i gamer PC e Xbox One.Oltre alle modalità e agli elementi di cui vi abbiamo recentemente parlato si è spesso accennato alla presenza di un kraken, spaventose creature mitologiche che dovrebbero ...

Volete tuffarvi nei mari di Sea of Thieves? La closed beta torna questo weekend : Se la recente closed beta di Sea of Thieves non vi ha soddisfatto a pieno e siete curiosi di rituffarvi all'interno del mondo della nuova esclusiva Microsoft, abbiamo delle buone notizie per voi: coloro che hanno partecipato alla closed beta potranno giocare nuovamente anche nel corso di questo weekend.Come riportato da PC Gamer, i ragazzi di Rare hanno annunciato che coloro che hanno fatto parte della closed beta potranno partecipare allo ...

Sea of Thieves : l'endgame includerà un covo dei pirati e navi personalizzabili : Dopo le tante informazioni su Sea of Thieves comparse in questi giorni, come le ultime relative all'editor dei personaggi, ecco che Rare condivide dettagli per rendere più chiaro ai giocatori quanti e quali contenuti saranno offerti all'uscita del gioco.Durante la fase beta, accolta in modo piuttosto positivo dagli utenti, la maggior parte delle attività erano focalizzate su una caccia al tesoro, ora, grazie a quanto riportato dai colleghi di ...