' Se non votate per la Lega' Salvini | profezia-cataclisma | a chi regaleremo l' Italia

Gabanelli : Magari votate scheda bianca ma non restate a casa : Milena Gabanelli: ottima idea il reddito di cittadinanza ma la copertura c’è? Roma – Milena Gabanelli è intervenuta questa mattina ai microfoni di ECG, il programma... L'articolo Gabanelli: Magari votate scheda bianca ma non restate a casa su Roma Daily News.

Matteo Renzi - la clamorosa rivolta interna : 'non votate il Pd ma Liberi e Uguali' - viene giù il partito : 'Non votate Matteo Renzi , ma Liberi e Uguali '. Firmato: Pd . A guidare la clamorosa rivolta contro il segretario è Domenico Bruzzese , presidente e segretario ad interim del Circolo del partito ...

Tremaglia : 'non votate - se non volete - ma interessatevi alla politica per poterla cambiare' : ... che non serve un esercito per fare grandi cose, ma solo poche persone brave ed impegnate, allora sì che la nostra generazione potrebbe conquistare il mondo! Vivere la vita sommerso è vivere a metà. ...

Renzi - non votate quelli di "spread tax" : ANSA, - ROMA, 14 FEB - "quelli della flat tax ci hanno portato allo spread. Non esiste flat tax ma spread tax, chi lancia proposte irrealizzabili vi mette in difficoltà". Così il segretario del Pd ...

Boldrini - non votate CasaPound : 'Promettono ceffoni in Parlamento' Video : #CasaPound è un pericolo per la democrazia. Laura #Boldrini all'attacco del movimento della tartaruga. Parole dure che sicuramente innescheranno parecchie polemiche, quelle espresse dalla oramai ex presidente della Camera a Busto Arsizio, durante una manifestazione elettorale organizzata da Liberi e Uguali, il partito con il quale sara' candidata [Video] in mezza Italia per avere la certezza di poter risiedersi su di uno scranno ...

L'arcivescovo tuona : non votate per chi è contro la famiglia : L'arcivescovo emerito di Ferrara - Comacchio, Monsignor Luigi Negri, è intervenuto a "gamba tesa" sulle prossime elezioni politiche italiane. In un editoriale pubblicato sulla Nuova Bussola Quotidiana, infatti, Negri ha invitato i fedeli cattolici a non votare per gli esponenti politici che negano o hanno negato "il valore assoluto della persona". "Abbiamo visto sostanzialmente una serie di leggi ...