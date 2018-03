Se la "ministra" del M5S firmò il "sì" al referendum di Renzi : Salvatore Giuliano - che difese la riforma sulla Buona Scuola di Renzi - non è il solo tra i 'ministri' indicati da Luigi Di Maio per un eventuale governo a Cinque Stelle ad avere un passato pro ...

Caro rifiuti a Enna; La Giunta Dipietro 'Ereditati danni delle precedenti amministrazioni' : ...tuttora i 4 mila euro o i 2 mila e 500 euro cadauno a parte la tredicesima e la quattordicesima mensilità senza peraltro dimenticare il silenzio assordante ed irresponsabile anche di parte del mondo ...

Solidarietà dell'amministrazione a Del Mastro : Per la cronaca, l'assessore Del Mastro è stato rinviato a giudizio nell'ambito di una causa intentata dall'ex segretario comunale di Portoferraio Pinzuti, le cui vicende processuali legate alla sua ...

Il vicedirettore dell’Unicef Justin Forsyth si è dimesso per aver avuto un “comportamento inappropriato” quando era amministratore delegato di Save The Children : Il vicedirettore esecutivo dell’Unicef Justin Forsyth si è dimesso dopo la notizia di un suo “comportamento inappropriato” quando era amministratore delegato di Save The Children. Forsyth (che ha guidato Save the Children dal 2010 al 2015) è stato accusato di The post Il vicedirettore dell’Unicef Justin Forsyth si è dimesso per aver avuto un “comportamento inappropriato” quando era amministratore delegato di ...

Amministratore di condominio infedele : ecco cosa fare : Come difendersi da un Amministratore di condominio infedele? Pochi giorni fa BolognaToday ha riportato la...

Roma. Marchionne (PD) : fallimento dell’amministrazione del M5S : Roma – Marchionne: questa Giunta completamente incapace di ascoltare Roma – Intervenendo durante la discussione nel Consiglio di piazza Sempione della mozione di sfiducia nei... L'articolo Roma. Marchionne (PD): fallimento dell’amministrazione del M5S su Roma Daily News.

Invitalia Ventures - Buonanno nuovo amministratore delegato : ... l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del ministero dell'Economia. Invitalia Ventures SGR gestisce il fondo Italia Venture I destinato a ...

Docente aggredito scrive alla ministra Fedeli : "Procedimento disciplinare contro di me. Sono stato punito solo io" : "Gentile ministro Fedeli, mi Sono chiesto, se è ammissibile per buonsenso e messaggio educativo che un Docente aggredito, ingiuriato, minacciato e abbandonato a se stesso, debba anche difendersi dal ...

Bahamas - hotel di lusso assume un amministratore delegato per badare ai fenicotteri : ... dell'ecologia e del comportamento dei fenicotteri - Capacità nel mantenere l'ambiente degli uccelli perfetto, così come il loro cibo e la loro salute - Conoscenza della scienza aviaria, dell'...

Efficienza della Pubblica Amministrazione - Campania agli ultimi posti in Italia e in Europa : Per Sciascia occorre un impegno della classe dirigente, ed in particolare di quella politica . Inoltre occorre, secondo lo stesso presidente della Corte dei Conti, individuare e sradicare il ...

Scuola - ministra Fedeli risponde agli studenti : La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli risponde agli studenti su Skuola.net . L'appuntamento è oggi alle 14. La ministra risponde in una puntata speciale della Skuola - Tv ai quesiti degli ...

Sasso contro il liceo D'Oria - la solidarietà della ministra Fedeli : L'episodio avvenuto stanotte dopo la polemica sulle valutazioni "classiste". La ministra: "Abbassare i toni"

Statali - firmato in via definitiva il nuovo contratto per i dipendenti della pubblica amministrazione : È stato appena firmato in via definitiva il nuovo contratto degli Statali, i circa 250 mila dipendenti della P.A centrale. La sottoscrizione arriva dopo l'accordo del 23 dicembre, il passaggio in Cdm ...