Scienza | una spedizioni oceanografica studierà i “terremoti silenti”

E se il Ponte sullo Stretto si costruisse con una tecnologia innovativa a basso costo? Non è fantaScienza - ecco la proposta che arriva dalla Bielorussia : 1/20 ...

Così la Scienza minaccia l'uomo. A Roma una mostra sul futuro della nostra specie. Viaggio verso la frontiera dell'intelligenza artificiale : La terza rivoluzione industriale, quella dettata dalle nuove tecnnologie, ha modificato profondamente e nel giro di pochi anni l'esistenza umana. Un processo inarrestabile che continuerà senza tregua ...

Laurea con lode in Scienza della Politica per Caterina : la Maremma ha una nuova dottoressa : È questo il titolo della tesi con la quale Caterina Fratangeli si è Laureata all'università di Firenze in Scienza della Politica e dei processi decisionali con 110 e lode. Alla neodottoressa le ...

“Addio calcoli renali!”. Il rimedio naturale che Scienza conferma. Una vera e propria rivoluzione : “300 pazienti su 300 sono guariti” rivela uno studio tutto italiano : Può una pianta risolvere un grave problema di salute? Evidentemente sì. Parliamo degli estratti di una pianta brasiliana che favoriscono la guarigione dopo un’operazione di calcoli. È un’interessante realtà, confortata da dati scientifici, presentati anche al Primo Simposio Nazionale sulla Nutraceutica in Urologia, svoltosi a Rovigo. Tra i protagonisti il Phyllanthus Niruri, pianta il cui uso salutistico in Sud America e in Amazzonia ...

Sperimentazione - animali più felici significano una Scienza migliore? : (Foto: Maggie Bartlett, NHGRI via Wikimedia Commons) Pochi temi nella scienza hanno scaturito accesi dibattiti come la Sperimentazione animale. A rinvigorirlo nei giorni scorsi anche la pubblicazione sulla rivista Science di un articolo in cui ci si chiede sostanzialmente se animali felici non siano meglio per la scienza. Il tema è di quelli caldi e ha a che fare con il benessere degli animali, ma non solo. O meglio non unicamente con il ...

Tumori : importantissimi progressi della Scienza per bloccare la metastasi attraverso il controllo di una proteina chiave : Un nuovo studio di The Scripps Research Institute (TSRI) potrebbe offrire agli scienziati la possibilità di individuare i Tumori prima che si formi la metastasi. Lo studio mostra che una proteina, chiamata LTBP3, alimenta una reazione a catena che porta alcuni Tumori in via di sviluppo precoce a far crescere nuovi vasi sanguigni. Questi ultimi, poi, fanno poi da via per la diffusione delle cellule tumorali in tutto il corpo, avviando, quindi, la ...

La Sindrome di Down non è una malattia mentale secondo la Scienza : Unimamme, proseguono le ricerche sulla Sindrome di Down, un recente studio prova nuovamente a far luce sulla sua origine. Sindrome di Down: un nuovo studio secondo una recente ricerca la Sindrome di ...

Città della Scienza - la matematica per tutti. Incontri - laboratori e una lezione stellare con Luca Perri : La Scienza ha continue ed inattese ricadute pratiche nel quotidiano e riesce a suscitare fascino e stupore, una volta trovato il linguaggio giusto per parlarne'. Dopo i contributi teorici, i docenti ...

PlayStation VR e il Museo Nazionale della Scienza ci portano su Marte e sulla Luna : Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Sony Interactive Entertainment Italia si alleano per portare i visitatori su Marte e sulla Luna grazie a PlayStation VR, il sistema di realtà virtuale per PlayStation 4, accompagnati dal curatore e dagli animatori scientifici del Museo. Per la prima volta in Italia un Museo collabora con Sony Interactive Entertainment Italia per proporre attività interattive sui temi di Scienza e tecnologia ...

Cancro - una malattia ereditaria? Ecco cosa dice la Scienza : Cancro, tumore. Una malattia terribile e che come nessuna è oggetto di miti e credenze. Alcune vere. Altre, al contrario, false. E sulla questione si è concentrata la American Cancer Society, che tra i vari casi ha anche analizzato l'idea secondo la quale la maggior parte delle persone che ha un can

I grassi Omega-3 non hanno alcuna azione protettiva per il cuore (lo dice la Scienza) : Dietro front: gli integratori di grassi omega 3 (quelli ad esempio abbondanti nel pesce grasso come il salmone) non hanno alcuna funzione protettiva per il cuore come sembravano suggerire alcune ricerche passate. La loro assunzione non riduce né il rischio di morte per eventi cardiovascolari, né il rischio di andare incontro a uno di questi eventi (anche se dall'esito non fatale).È la sentenza che giunge da un'ampia ...