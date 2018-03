Sci alpino - SuperG Crans Montana 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte da Crans Montana. La prima gara della due giorni in Svizzera è il SuperG. Alle Olimpiadi la vittoria è andata alla sorprendente ceca Ester Ledecka, che però non sarà presente. Nemmeno Lindsey Vonn sarà della partita: ecco perché il ruolo di favorita spetta ancor di più a Sofia Goggia. L’azzurra ha trionfato in discesa a PyeongChang ma in questa gara si stava ben comportando prima di ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara sarà trasmessa in tv su Rai Sport + HD ed Eurosport HD e in streaming su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del Gigante di Kranjska Gora.

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte da Kranjska Gora. La prima gara della due giorni sulle nevi slovene è il Gigante. Un favorito d’obbligo, il solito, Marcel Hirscher, che ha PyeongChang ha dominato la gara olimpica. L’austriaco ha la possibilità di vincere la Coppa di specialità: per farlo deve vincere, senza fare calcoli (in stagione ne ha vinti 4 su 5), o in caso contrario arrivare davanti al rivale Henrik ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Katharina Liensberger vince il gigante di Zinal. Valentina Cillara Rossi 18esima : La due giorni di Coppa Europa a Zinal, in Svizzera, si è chiusa con il secondo slalom gigante. A vincere è stata l’austriaca Katharina Liensberger, che ha letteralmente dominato la gara, chiudendo in testa la prima manche con oltre un secondo sulle avversarie e controllando nella seconda. Il suo tempo totale è stato 2’17″91, precedendo di 1″77 la svizzera Aline Danoith e di 1″80 la norvegese Thea Louise Stjernesund, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kranjska Gora 2018 : riparte la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco vede le due Coppe di specialità : Dopo la parentesi olimpica riparte la Coppa del Mondo di sci alpino. Due le tappe in programma prima delle Finali di Are. La prima è quella di Kranjska Gora, dove si terranno due prove tecniche, un gigante e uno slalom. riparte, dunque, la caccia a Marcel Hirscher. L’austriaco ha raggiunto a PyeongChang quello che gli mancava, ovvero l’oro olimpico (ne ha vinti due, combinata e gigante), ed ora può rituffarsi nel circuito iridato per ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : la norvegese Stjernesund vince il gigante di Zinal. Azzurre lontane - Roberta Midali 17a : La norvegese Thea Louise Stjernesund conquista la prima vittoria in carriera in Coppa Europa, trionfando nel gigante a Zinal. La sciatrice scandinava, in testa già dopo la prima manche, ha preceduto di 19 centesimi l’austriaca Katharina Liensberger e di 33 centesimi la svizzera Aline Danioth, che hanno recuperato entrambe una posizione nella seconda manche. Quarto posto per l’altra elvetica Simone Wild (+0.42), che invece non si ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : dopo le Olimpiadi si riparte da Crans Montana. Goggia - Schnarf e Brignone a caccia del podio : Neanche il tempo di mettere da parte le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e subito ricomincia la Coppa del Mondo di sci alpino. Il circuito femminile fa tappa in Svizzera, a Crans Montana, dove sono in programma un superG ed una combinata alpina. Proprio in terra coreana il supergigante ha probabilmente regalato una delle più incredibili sorprese di tutti i Giochi, con la vittoria di Ester Ledecka. che poi ha saputo bissare l’oro ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Jasmine Flury vince il superG di Crans Montana - terza Tina Weirather. Valentina Cillara Rossi 12esima : Seconda gara in poche ore per la Coppa Europa a Crans Montana. Dopo la discesa andata in scena al mattino presto è stata la volta del superG. A vincere è stata la svizzera Jasmine Flury, con il tempo di 1’11″06, precedendo di 13 centesimi l’austriaca Nina Ortlieb, già seconda in discesa, e di 25 l’atleta del Liechtenstein Tina Weirather. Proprio a Crans Montana, infatti, è in programma il weekend di Coppa del Mondo ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’Austria monopolizza il podio nella discesa femminile di Crans Montana. Anna Hofer 14esima : Dominio dell’Austria nella discesa femminile di Crans Montana, valida per la Coppa Europa. A vincere è stata Ariane Raedler, alla seconda vittoria nel giro di tre giorni, che ha chiuso con il tempo di 1’16″83. La classe ’95 ha battuto di 63 centesimi Nina Ortlieb e di 79 Martina Rettenwender. L’Austria ha dominato la prova perché sono sei in totale le atlete in top ten: Elizabeth Reisinger ha chiuso quinta a ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : le convocate dell’Italia per le gare di Crans Montana. Ci sono Goggia e Brignone : Torna la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino dopo l’emozionante avventura delle Olimpiadi. Le ragazze ricominceranno da Crans Montana dove nel weekend del 3-4 marzo sono in programma un SuperG (sabato, ore 10.30) e una combinata (domenica, ore 10.30 e 13.30). L’Italia sarà presente con dieci azzurre sulle nevi svizzere: Marta Bassino Federica Brignone Nicol Delago Nadia Fanchini Sofia Goggia Anna Hofer Johanna Schnarf Federica ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le gare di Kranjska Gora. Ci sono Moelgg e Gross : Dopo le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, torna protagonista la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Gli uomini saranno impegnati a Kranjska Gora nel weekend del 3-4 marzo con due prove tecniche: sabato il gigante (09.30 e 12.30), domenica lo slalom (10.30 e 13.30). L’Italia sarà presente con 13 azzurri sulle nevi slovene. Giovanni Borsotti Luca De Aliprandini Florian Eisath Stefano Gross Alex Hofer Federico Liberatore Simon ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Ariana Raedler vince la discesa di Crans Montana. Federica Sosio quinta : L’austriaca Ariane Raedler ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa Europa 2018 di sci alpino. Il podio è stato completato dalla connazionale Christine Scheyer (a 0.47) e dalla svizzera Priska Nufer (a 0.65). Ottima gara da parte della nostra Federica Sosio che ha chiuso al quinto posto, a 88 centesimi dalla vincitrice e a 23 dal podio. Più attardate le altre azzurre: Anna Hofer 18esima, Jole Galli 28esima, ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 – Thibaut Favrot vince il gigante di St. Moritz. Bosca ottavo - Ballerin nono : Il francese Thibaut Favrot ha vinto il gigante di St. Moritz, prova valida per la Coppa Europa 2018 di sci alpino. Il transalpino ha ottenuto il primo successo in carriera: dopo aver realizzato il miglior tempo nella prima manche, si è difeso egregiamente nella seconda e ha così conservato 46 centesimi di vantaggio sullo svizzero Thomas Tumler e 54 sul finlandese Samu Torsti, capaci di recuperare due posizioni sullo svizzero Marco Odermatt e ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Ho affrontato le gare senza pressioni perché ero sicura di me stessa” : Insieme ad Arianna Fontana ed a Michela Moioli, Sofia Goggia è parte integrante del trio d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La sciatrice bergamasca, sul gradino più alto del podio nella discesa libera di sci alpino (prima donna italiana a riuscirci), non ha troppo tempo per pensare a quanto accaduto, pronta a chiudere la stagione dei sogni nel migliore di modi e conquistare la vittoria della Coppa del Mondo di discesa. Di ...