Sarà Antonio Tajani il “candidato premier” del centrodestra

Ufficiale. Il 5 marzo il premier Sarà Antonio Tajani : La vittoria del centrodestra è praticamente scontata. Questa sera Silvio Berlusconi ha annunciato chi guiderà il Paese. “Sono lieto di poter annunciare

Ecco perché Antonio Conte non Sarà il Ct della Nazionale : Conte in Nazionale? A oggi la risposta è no. Tutto nasce dal clima tutt'altro che sereno che c'è al Chelsea . Al di là della sconfitta casalinga contro il Bournemouth , la più pesante a Stamford ...

Antonio Di Pietro non Sarà candidato in Molise per il Pd : Saltano le candidature di Antonio Di Pietro e del giornalista molisano Domenico Iannacone, volto de "I dieci Comandamenti" di Rai 3.Nel Pd quindi sono state definite le candidature per le prossime elezioni politiche con alla Camera, per il proporzionale, la segretaria regionale dem, Micaela Fanelli; nel maggioritario di Campobasso, l'assessore regionale Vittorino Facciolla, in quello di Isernia l'altro esponente dell'Esecutivo regionale, Carlo ...

Oroscopo 2018 : la profezia definitiva segno per segno. Parla Antonio Capitani : chi Sarà il più fortunato dell'anno : Antonio Capitani, astrologo di Vanity Fair e della Gazzetta, snocciola l'Oroscopo del 2018 con tanto di voti segno per segno. E una particolare attenzione verso l'aspetto sessuale dell'anno che verrà. Ariete, Voto 6 + Marte e Urano ti votano: grinta, tempismo e spirito innovativo non ti mancheranno.