Samsung Galaxy S9 Come entrare nella Recovery Mode

Meno di una settimana all’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone? I piani dell’azienda : Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è sbarcato in Italia oramai da due giorni ma soltanto per i dispositivi no brand. Gli esemplari Vodafone degli ex top di gamma sono tra i più diffusi nel nostro paese e naturalmente sono molti i possessori di queste versioni delle ammiraglie a chiedersi se ci sia da attendere molto per i rilascio definitivo di Android 8.0. Nella giornata di ieri abbiamo fornito un primo feedback proprio dell'operatore in ...

Il presunto Samsung Galaxy Xcover 5 svelato da una foto : Sta facendo il giro della Rete una foto che potrebbe mostrarci l'aspetto del Samsung Galaxy Xcover 5, nuovo smartphone rugged in arrivo sul mercato L'articolo Il presunto Samsung Galaxy Xcover 5 svelato da una foto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus è il nuovo re degli scatti fotografici per DxOMark : Il famoso sito di analisi della qualità fotografica e registrazione video DxOMark ha eletto il nuovo RE della fotografia: il Samsung Galaxy S9+: i dettagliIl sito di analisi e valutazione dei comparto fotografico e video dei dispositivi mobili, DxOMark, di recente ha analizzato le prestazioni multimediali del Samsung Galaxy S9+ e di fatto l’ha eletto come il re tra gli smartphone per scattare fotografie.Il Galaxy S9+ rispetto al precedente ...

Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro : Secondo quanto rilevato da alcuni ricercatori esperti nel campo della sicurezza, Intelligent Scan, il nuovo sistema di autenticazione adottato da Samsung a bordo di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, sarebbe più veloce ma non più sicuro rispetto ai metodi di sblocco presenti sui flagship della precedente generazione. L'articolo Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 il primo Benchmark : alcuni piccoli dettagli : Un primo Benchmark su un prototipo di Samsung Galaxy Note 9 svela già un paio di dettagli sul prossimo smartphone top di gamma dell’azienda coreana.E’ vero lo ammettiamo, si tratta di una notizia abbastanza acerba ma potrebbe fare piacere ai più curiosi, quindi abbiamo deciso di pubblicarla.Samsung Galaxy Note 9 individuato in un Benchmark: cosa abbiamo scopertoOggi tramite il Benchmark dedicato ai browser mobili, HTML5 browser test, ...

Come avere su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge gli sfondi del Galaxy S9 : download e guida : Chi è in possesso di un Samsung Galaxy S7 e S7 Edge potrebbe esser preso dalla voglia di rinnovare lo stile e il look del suo telefono, magari spinto dalle ultime novità relative al lancio del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus avvenuto domenica 25 febbraio. La strada per questo obiettivo passa pure per il download e la relativa installazione degli sfondi della nuova ammiraglia disponibili da qualche giorno: ecco dunque qui di seguito la guida, passo ...

Prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone - TIM - Wind e Tre : link pagine prenotazione e primi dettagli : Il Prezzo del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con Vodafone, TIM, Wind e Tre quale sarà? Quali piani a rate offriranno i 4 principali operatori italiani per il nuovo top di gamma fresco di presentazione al MWC di Barcellona di domenica 25 febbraio? Per il momento i vettori non hanno ancora pubblicato le loro condizioni di vendita in abbinamento per i due device ma la relativa prenotazione/acquisto può essere effettuata. Ecco tutti i dettagli fin qui ...

Samsung Galaxy S9 : secondo la critica è lo smartphone con la fotocamera migliore : Le recensioni complete per Samsung Galaxy S9 e S9+ non sono ancora disponibili, poiché i due nuovi telefoni presentati solo pochi giorni fa sono pronti per essere preordinati domani e inizieranno la spedizione solo il 16 marzo. Ma in qualche modo, gli esperti di fotocamere di DxOMark sono riusciti a mettere le mani sul top di gamma e hanno iniziato ad effettuare una serie di test completi, tra cui 1500 foto e più di 2 ore di video girato in ...

Samsung Galaxy Note 9 passa il primo benchmark - con Oreo e un Infinity Display : A poche ore dalla presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 9 fa la sua comparsa in un benchmark HTML, evidenziando la presenza di Android 8.0 Oreo e di un Infinity Display. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 passa il primo benchmark, con Oreo e un Infinity Display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 Plus si prende la vetta di DxOMark sfiorando quota 100 : Samsung Galaxy S9 Plus colpisce gli esperti di DxOMark e ottiene la vetta della classifica dei dispositivi mobili finora testati dal sito: con 99 punti in generale (104 nelle foto e 91 nei video) supera sia Apple iPhone X (97) sia Google Pixel 2 (98), diventando lo smartphone da battere per qualità della fotocamera. L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus si prende la vetta di DxOMark sfiorando quota 100 è stato pubblicato per la prima volta su ...

Sovrano della fotocamera il Samsung Galaxy S9 Plus : per DxOMark meglio di iPhone X : Bisogna inchinarsi al Samsung Galaxy S9 Plus, l'unico device che finora è stato in grado di superare i risultati ottenuti da iPhone X (qui per testa a testa sulle specifiche tecniche) e Google Pixel 2 nei laboratori di DxOMark (qui per il test completo). La DualCam montata sul nuovo top di gamma del colosso di Seul ha colpito nel segno, soprattutto grazie agli ultimi accorgimenti adottati dal reparto tecnico (tra questi l'apertura variabile, ...

Samsung Galaxy S9 salvare Micro SD contatti messaggi e app : Galaxy S9 salvare e ripristinare backup sul telefono Android Samsung La video guida che vi spiega come fare il backup dei dati sulla scheda di memoria esterna MicroSD.

Tempi aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone - ci siamo quasi : Sono molto diffusi i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone in Italia e dunque il relativo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è un argomento molto caldo in queste ore. Nella giornata di ieri 28 febbraio, per primi, i dispositivi no brand hanno ricevuto il tanto atteso major update dando ll via definitivo al suo rilascio ufficiale nel nostro paese. La situazione, al contrario, resta ferma per gli esemplari brandizzati ma il primo tra gli ...

Samsung Galaxy J8 2018 spunta su GeekBench : nuova linfa alla fascia media? : Il Samsung Galaxy J8 SM-J800FN è stato individuato nei database del Benchmark GeekBench: ecco i dettagli individuati su questo smartphone android di fascia media.Quest’anno Samsung potrebbe ampliare sensibilmente il numero di smartphone facenti parte della gamma Galaxy J, ovvero quei dispositivi che coprono la fascia medio bassa del mercato.Dopo rumors sul presunto arrivio di dispositivi economici come i Galaxy J4 2018, o di fascia media ...