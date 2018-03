Sampdoria | che coppia Zapata-Eder | i blucerchiati pensano al clamoroso ritorno

Sampdoria - le pagelle di CM : Duvan - che meraviglia! Si sblocca Silvestre : Entra ed ha voglia di spaccare il mondo. Serve due assist interessanti in area, poi regala una meraviglia all'infreddolito pubblico del Ferraris: parte dalla sua trequarti con una progressione ...

Serie A - la Lazio ne fa tre al Sassuolo e vola al terzo posto. Vince anche la Sampdoria : Dopo le partite di ieri che hanno visto i successi interni di Bologna e Inter contro Genoa e Benevento, la 26esima giornata di Serie A è proseguita oggi alle 12:30 con la vittoria della Spal di Semplici sul campo del Crotone di Zenga per 3-2. Alle 15 si sono disputate altre quattro partite con la Lazio di Simone Inzaghi che ha spazzato via il Sassuolo di Iachini per 3-0 con la doppietta di Milinkovic-Savic e il gol di Ciro Immobile. Espulsi ...

Sampdoria Udinese / Streaming video e diretta tv : statistiche e quote - orario e probabili formazioni : diretta Sampdoria Udinese Streaming video e tv: quote, probabili formazioni, orario e risultato live del match a Marassi che dirà di più sulle ambizioni delle due squadre(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Calcio amarcord : una manita che vale lo scudetto - rivivi Milan-Sampdoria 5-1 del 1992 : I rossoneri si impongono a San Siro con una grande prova di forza e fanno un altro passo verso il titolo... proprio contro chi lo aveva vinto la stagione precedente

Sampdoria - Sensibile svela un clamoroso retroscena su Pochettino! : Mauricio Pochettino si appresta ad affrontare la Juventus con il suo Tottenham, nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League. Intanto l’ex direttore sportivo della Sampdoria, Pasquale Sensibile, ha svelato un retroscena legato al tecnico argentino di origini italiane. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “L’ho trovato molto bene e l’ho rincontrato con piacere: il nostro ...

Sampdoria - Marassi fischia Alvarez : Pradè lo difende e ‘bacchetta’ i tifosi : La Sampdoria vola in classifica. Sono 41 i punti conquistati dai blucerchiati in 24 giornate di Serie A. La qualificazione all’Europa League è diventato l’obiettivo principale della squadra di Giampaolo, che si trova addirittura a soli 6 punti dal quarto posto che significherebbe Champions League. Un ruolo di primo piano, da qui alla fine della stagione, possono giocarlo i tifosi che a ‘Marassi’ spesso risultano il 12° ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : 'Verona pratica che andava portata a casa' : GENOVA - La Sampdoria non stecca contro il Verona. Marco Giampaolo si gode il successo british: 'Era una partita rognosa - dice l'allenatore a Sky Sport - dopo 10 minuti avevamo tirato in porta tre volte in maniera abbastanza clamorosa. Potevamo complicarcela, ma in realtà non ho mai avuto la sensazione che potevamo soffrire. La squadra ha ...

L'Inter torna a vincere dopo nove giornate. Successi anche di Sampdoria - Torino e Genoa : Eder e Karamoh firmano il ritorno al successo dei nerazzurri, che riconquistano il terzo posto. Continua il buon momento blucerchiato che vale una salda sesta piazza. Quinto risultato utile consecutivo granata a spese dell'Udinese. Ancora un gol di Laxalt nel colpo esterno del Genoa che affonda anche il Chievo

Genoa - Bertolacci : 'Altro che Lazio - il mio derby è contro la Sampdoria' : ... ' Per i nostri valori non dovremmo occupare quella posizione di classifica - ha raccontato alla Gazzetta dello Sport - ma se siamo lì significa che qualche responsabilità ce l'abbiamo. Vincere a ...

Sampdoria - ecco perchè Strinic non ha rinnovato il contratto : La Sampdoria ha pareggiato nella gara di campionato contro il Torino, stagione fino al momento positiva per la squadra di Giampaolo. Il mercato è andato in archivio qualche giorno fa ma si inizia già a parlare di trattative per la prossima stagione. Il Milan ha messo nel mirino l’esterno Strinic, il calciatore non ha rinnovato il contratto e dalla prossima stagione può diventare rossonero a parametro zero. Ma quali sono i motivi del ...

Sampdoria - Ferrero spiega : “vi svelo perchè non ho venduto Caprari” : Intervenuto ai microfoni di ‘Italia nel Pallone’, in onda su ‘Radio 2’, il patron della Sampdoria, Massimo Ferero, ha dato vita al solito show con un retroscena sulla mancata cessione di Caprari: “Ho visto Aurelio che impazza su tutti i giornali, forse ha un contratto con Cairo? E sta pure su Sky: Aurelio è onnipotente! Da parte mia c’è grande stima e affetto da tanto tempo, lui è un po’ come il Marchese del ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : «Caprari è rimasto perché voglio vincere» : GENOVA -Il presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , è intervenuto oggi ai microfoni di Italia nel Pallone, in onda su Radio 2. Straripante come suo solito, il numero uno doriano ha fatto il ...

WALTER MAZZARRI - TORINO/ "Contro la Sampdoria : giocheremo ancora con la difesa a quattro" : WALTER MAZZARRI, TORINO: il tecnico granata presenta la sfida contro la Sampdoria di domani. Conferma che in difesa si tornerà a giocare ancora a quattro e non passerà a tre.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Torino - giocheremo con il cuore» : GENOVA - Dopo aver battuto la Roma in trasferta la Sampdoria non vuole fermarsi. La squadra blucerchiata ha in mente però una strada ben precisa da percorrere: "All'Europa ci puntiamo, ma dobbiamo ...