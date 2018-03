Salvini | Elsa di Frozen lesbica? Il mondo al contrario

Elsa di Frozen lesbica? Da Salvini a Meloni - la destra contro la Disney : Nell'ultimo giorno di campagna elettorale il leader della Lega si schiera contro la Disney. E Giorgia Meloni: «Basta mettere in mezzo i bambini». La risposta social: «Occupatevi dei problemi del Paese»

Elsa di Frozen lesbica? La sceneggiatrice : “Ne stiamo parlando”. Matteo Salvini : “Sono preoccupato” : Elsa, la bionda e bellissima protagonista di Frozen, potrebbe innamorarsi di una donna. A spiegarlo all’Huffington Post è Jennifer Lee, la sceneggiatrice: “stiamo affrontando il tema, ne stiamo parlando e siamo consapevoli di tutti questi aspetti. Sarà la stessa Elsa a dirmi dove condurla“. Il tema dell’omosessualità è stato già al centro del popolare cartone: nel 2013, anno di uscita del primo film della saga Disney, la ...

L'ultima battaglia di Salvini : "Elsa di Frozen non deve diventare lesbica" : Durante un comizio elettorale a Roma, il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro l'idea della Disney di dare una fidanzata alla protagonista Elsa nel sequel di "Frozen - Il regno di ghiaccio". "Ognuno fa quello che vuole - ha spiegato Salvini rivolgendosi ai militanti riuniti all'Atlantico Live - ma non avete l'impressione che ci stiano preparando un mondo al contrario?".

RIFORMA PENSIONI/ Salvini : Elsa Fornero piangerà davvero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Salvini: Elsa Fornero piangerà davvero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 gennaio(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 12:57:00 GMT)

Matteo Salvini risponde ad Elsa Fornero : 'Chissà se quel giorno piangerai ancora...' : Matteo Salvini , al vertice di Arcore che ha sancito l'alleanza elettorale del centrodestra, ha ottenuto come impegno l'azzeramento della famigerata riforma Fornero , la riforma delle pensioni che ha ...