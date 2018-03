Salvatore Giuliano | finalmente un candidato ministro che vive tra i banchi di scuola

Chi è Salvatore Giuliano - il prof che Luigi Di Maio vorrebbe ministro dell'Istruzione : Nel 2009 all’Istituto tecnico Ettore Majorana di Brindisi successe un fatto senza precedenti nella scuola italiana. Il dirigente scolastico dell’istituto decise di sperimentare un nuovo metodo per la didattica: i docenti avrebbero scritto i libri di testo, invece che adottarli, e li avrebbero diffusi in formato digitale ai propri studenti. Volta per volta, lezione per lezione. Un progetto di ‘didattica dal basso’ voluto ...

Dr. Salvatore e Mr. Giuliano : 'La Buona Scuola è da buttare'. Ma nel 2015 firmò un documento : 'Difendo la legge con forza' - di C. Paudice - : È laureato in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa presso l'Università degli Studi di Lecce e ha conseguito un Master in Discipline per la didattica - "Tecnologie dell'istruzione". Giuliano ...

Dottor Salvatore e Mister Giuliano : "La Buona Scuola è da buttare". Ma nel 2015 firmò un documento : "Difendo la legge con forza" : "Dottor" Salvatore e "Mister" Giuliano. Non è ben chiara l'idea che il ministro indicato come successore di Valeria Fedeli al Miur da Luigi Di Maio ha della riforma cardine per il mondo scolastico fatta dal Governo guidato da Matteo Renzi. Dopo il suo intervento a L'Aria che Tira in cui ha salvato alcune parti della legge, Salvatore Giuliano ha avvertito l'esigenza di correggersi e di inviare una nota di chiarimento. Nella quale il ...

