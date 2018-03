Salute dei lavoratori | l' importanza della prevenzione in un protocollo d' intesa Video

“Sono nelle mani dei medici”. Craig Warwick - preoccupa la sua Salute. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi vittima di un mancamento in studio dopo aver lasciato l’Honduras. “Scusatemi - ora non posso più farlo” : Ancora guai per Craig Warwick, alle prese con problemi di salute l’hanno costretto a interrompere la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo non si è infatti ripreso del tutto dal malore che lo ha colpito lo scorso martedì sotto gli occhi delle telecamere, nella puntata in cui era atteso al confronto con il compagno d’avventura Franco Terlizzi. Stando a quanto riportato in queste ore da Pomeriggio 5, ...

“Molto preoccupante”. Hai sempre la vagina piena di aria. E - quando fai sesso - le tue parti intime emettono dei rumori orrendi e imbarazzanti. Al di là della vergogna del momento - però - devi sapere che il queefing (si chiama così) può essere il campanello d’allarme di problemi di Salute serissimi : Hai presente l’aria dalla vagina che ogni tanto ti sorprende lasciandoti profondamente a disagio? Ecco, devi sapere che questi flati vaginali non sono soltanto una cosa che ti fa vergognare ma possono anche stare ad indicare un problema più serio, qualcosa che non va nel tuo corpo. E quindi faresti bene a farti vedere da un medico. L’aria dalla vagina è provocata, appunto, da dell’aria intrappolata nella vagina. Ma non si tratta per forza di ...

Isola dei Famosi 2018 : Filippo eliminato - Giucas momentaneamente sospeso per problemi di Salute : Ecco cosa è successo nella quinta puntata del reality. In nomination vanno: Franco, Gaspare e Paola.

Fake news su Salute - nasce il sito dei medici : Una iniziativa dell'Ordine dei medici, in un periodo in cui i cittadini rischiano di rimanere vittime di Fake news sulla salute e di false terapie

Salute : mappato il genoma dei tumori epiteliali del timo : Grazie a multiple piattaforme molecolari e alla rete del “Cancer Genome Atlas” si è ottenuta la mappa genomica integrata dei tumori epiteliali del timo, timomi e carcinomi timici. L’Istituto Nazionale tumori Regina Elena – IRE è l’unica struttura italiana che ha contribuito alla mappatura genomica di questo tumore. I tumori epiteliali del timo sono tumori rari. Sebbene la loro incidenza annua sia di 0,15 casi su 100.000 persone, rappresentano le ...

Francesca Cipriani/ Di nuovo tra i Peor : "Lancio appello al Ministro della Salute" (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani finisce nuovamente tra i Peor dell'Isola dei Famosi 2018 e lancia un appello al Ministro della Salute perché afflitta dalle punture dei mosquitos(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 05:53:00 GMT)

Ecco i dieci nomi dei falsificatori . Giallo a Bruxelles - Borrelli lascia 'per motivi di Salute' : A rendere un Giallo la vicenda è la motivazione, assurda nel mondo politico, che ha spiegato l'uscita dal M5s: 'motivi di salute'. Ma come, si chiede ad esempio Francesco Bonifazi del Pd, 'al Gruppo ...