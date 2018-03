Salute | con il progetto KardiaTool un dispositivo che misura il livello di insufficienza

Api producono pure olio. Ecco come. E quanto ultime decisioni UE peggiorano cibi e rischi Salute : I consumatori che acquistano almeno una bottiglia di olio Evo Monini Bios da 750 ml possono partecipare al presente concorso e provare a vincere uno dei premi in palio..

Giappone - il settore manifatturiero si conferma in Salute : "L'economia Giapponese continua a espandersi", ha dichiarato Joe Hayes , economista a IHS, aggiungendo che il sentiment delle imprese resta ottimista. Le aziende hanno assunto personale aggiuntivo al ...

Salute - Piero Angela : “La scienza non è democratica - non prevede par condicio” : “Oggi col web la disinformazione circola rapidamente ed e’ pieno di pifferai magici a cui e’ facile credere. La scienza non e’ democratica, non prevede par condicio. Non e’ la stessa cosa dire che la terra e’ quadrata oppure che e’ rotonda“: lo ha dichiarato Piero Angela, testimonial del portale online presentato oggi all’Istituto Superiore di Sanita’, incentrato su informazioni ...

Bankitalia - Indice '-Coin conferma economia Eurozona in Salute : economia in salute nell'Eurozona. Lo conferma l'Indice '-Coin di Bankitalia, che è rimasto pressoché invariato a 0,96 da 0,95 in gennaio e su livelli storicamente elevati

GIUCAS CASELLA RITIRATO/ Problemi di Salute : l'ultimo esperimento con la Cipriani (Isola dei famosi 2018) : GIUCAS CASELLA, concorrente de l’Isola dei famosi costretto a tornare in Italia per Problemi di natura fisica. Prima di andare un ultimo esperimento con Francesca Cipriani(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 23:45:00 GMT)

LETTERA/ Daniela Colombo : dal centrodestra con Gori per aiutare a crescere lavoro - famiglia e Salute : Daniela Colombo spiega la decisione di candidarsi al Consiglio regionale della Lombardia (circoscrizione Milano città e provincia) nella lista Gori Presidente(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 14:52:00 GMT)LETTERA/ Broccanello (Forza Italia): mi candido per portare avanti il "modello Lombardia"ELEZIONI 2018/ Larghe intese senza numeri, patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini, di M. Maldo

Dieta e stile di vita - le giustificazioni continue per non stare in Salute! : Quanto conta, da 1 a 10, la motivazione in un cambiamento? Direi 15! Il voler cambiare veramente stile di vita con intensa convinzione non è di tutti, anzi, sono tanti i pazienti che si scoraggiano già dal primo giorno...

Salute : la nutrizionista - con il freddo niente grassi e bevande calde : Con le temperature glaciali ‘regalate’ a mezza Europa dal Burian siberiano, niente cibi grassi e calorici ritenuti, nell’immaginario collettivo, i più adatti a fronteggiare il freddo. Ma neanche bevande bollenti all’apparenza ‘riscaldanti’. A sfatare una serie di luoghi comuni, a partire da quello secondo cui i piatti grassi non proteggono l’organismo dal freddo ma producono l’effetto contrario, è ...

Salute & Tecnologia : adolescenti iperconnessi - ecco quali sono i campanelli d’allarme : Dal 22° Congresso nazionale della Società italiana di psicopatologia di Roma arriva un dato allarmante: circa il 13% degli adolescenti iperconnessi è a rischio dipendenza patologica e sono in aumento tra i 14 e i 18 anni disturbi quali ansia, depressione, insonnia e difficoltà cognitive. Il motivo sarebbero proprio le troppe ore trascorse davanti a smartphone e altri dispositivi: più di 6 al giorno. “I giovani 3.0 non riescono proprio a ...

“Riportatelo - nuoce seriamente alla Salute”. Ikea - la notizia è dell’ultim’ora. Il noto colosso svedese invita tutti i clienti a restituire urgentemente un prodotto molto popolare. Le conseguenze possono essere terribili. Di che si tratta e cosa è successo (una roba gravissima) : Ikea, quel che è successo è tremendo e ora la nota azienda svedese deve prendere provvedimenti per sistemare le cose. cosa è successo? In uno dei magazzini dove vengono prodotti i famosi marshmallow di Ikea, sono stati trovati dei topi. E ora l’azienza svedese, ovviamente mortificata per l’accaduto, sta richiamando il prodotto in questione. I famosi Godis Paskkyckling (nel formato da 100 grammi) sono stati ritirati in via “precauzionale”. ...

Silvio Berlusconi - paura per la sua Salute : Marina ordina di cancellare i comizi a Napoli e Palermo : Si fanno sempre più basse le possibilità che Silvio Berlusconi possa tenere tutti i comizi in programma in Siclia, Campania e Puglia. Proprio le regioni in cui il centrodestra, e Forza Italia in ...