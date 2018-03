Salto con gli sci | Coppa del Mondo 2018 | Kamil Stoch domina la qualificazione di Lahti

LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : si assegnano i primi titoli iridati. Conclusa la cerimonia di apertura - al via il Salto in alto : ALESSIA TROST VINCE IL BRONZO!!! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra ALESSIA TROST, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

Volley - l’Italia fa il pieno in Champions League! Pokerissimo all’asSalto : Perugia e Novara al top - Civitanova e Conegliano d’asSalto : L’Italia risponde presente in Europa, i nostri club sono in prima fila e sono stati assoluti protagonisti in questa prima parte di stagione. In Champions League abbiamo fatto il botto: tutte le cinque squadre iscritte hanno superato brillantemente la fase a gironi. Perugia, Civitanova e Trento sono agli ottavi di finale della competizione maschile; Novara e Conegliano giocheranno i quarti nel torneo femminile. I Block Devils hanno avuto la ...

AsSalto a portavalori con sparatoria sull'autostrada A5 nel Torinese : Una banda armata di kalashnikov ha assaltato un furgone portavalori sull'autostrada A5 Torino-Aosta. Dopo un breve conflitto a fuoco con le guardie giurate a bordo del mezzo, i banditi sono fuggiti a ...

Milan in Champions? L’occasione è clamorosa : Lazio e Roma “rischiano” - in caso di vittoria con l’Inter sarà asSalto : Il Milan nel prossimo weekend di Serie A, avrà un’occasione davvero clamorosa di accorciare in chiave Champions League. Uno strano incastro di incontri porta a pensare che quella in arrivo sarà una giornata che potrebbe svoltare la stagione dei rossoneri. Innanzi tutto bisogna pensare in casa propria, andando a giocare un importantissimo derby contro l’Inter. Oltre che alla rivalità cittadina, il pensiero va ovviamente alla corsa ...

AsSalto a blindato - scontro a fuoco : ANSA, - TORINO, 1 MAR - Una banda armata di kalashnikov ha dato l'Assalto a un furgone portavalori sulla A5 Torino-Aosta. C'è stato un breve conflitto a fuoco con le guardie giurate senza feriti e ...

[Il retroscena] Tajani e la paura del Salto nel buio. Ma il premier jolly di Berlusconi si chiama Frattini : Internazionale sì, ma non "lontano" dalla linea politica del centrodestra, al bisogno di sicurezza che si respira , da tempo, nel Paese. Sul codice di condotta per le Ong e la stretta imposta da ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le tappe di Lathi e Rasnov : La Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci riparte da Lathi (Finlandia): venerdì 2 marzo sono in programma le qualificazioni, sabato spazio alla gara a squadre mentre domenica toccherà alla prova individuale. L’Italia sarà presente con Davide Bresadola, Sebastian Colloredo, Roberto Dellasega e Alex Insam. Le donne saranno invece impegnate a Rasnov, in Romania con le sorelle Lara e Manuela Malsiner ed Elena Runggaldier. sabato 3 (ore ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alex Insam - obiettivo futuro. Le sorelle Malsiner certezza per il futuro : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono ormai alle spalle, oltre due settimane in cui i migliori interpreti degli sport della neve e del ghiaccio si sono sfidati in Corea del Sud. Dopo il grande appuntamento, è lecito provare a trarre un bilancio dei risultati raccolti, confrontandoli con le previsioni per provare anche a definire quali possano essere i termini di crescita. Il Salto con gli sci, nel suo complesso, non ha portato grandi ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il bilancio. Alessandro Pittin conferma le difficoltà nel Salto. Fondamentale sarà il ritorno ... : ... mentre l'esperto Runggaldier ha fatto quello che poteva , migliorandosi rispetto agli ultimi piazzamenti conseguiti in Coppa del Mondo. Ma l'Italia ha sentito oltremodo la mancanza di Samuel Costa , ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il bilancio. Alessandro Pittin conferma le difficoltà nel Salto. Fondamentale sarà il ritorno di Costa : Niente “salto di qualità” per l’Italia della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Gli azzurri hanno fatto troppa fatica dal trampolino sul percorso coreano e hanno detto addio alle speranze di medaglia sin dal primo segmento delle tre gare a cui hanno preso parte. La delusione più grande reca il marchio di Alessandro Pittin, da cui ci si attendeva una prestazione all’altezza della sua fama, in virtù ...

ATALANTA - PAPU GOMEZ/ C’è poco da ballare : fallito il Salto di qualità come con la maglia dell'Argentina : ATALANTA, PAPU GOMEZ, c’è poco da ballare: il nerazzurro sbaglia tutto contro il Borussia. Delude il bomber argentino della squadra bergamasca, nella sfida di Europa League(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:12:00 GMT)

Con un'auto rubata sfondano la vetrina del bar. AsSalto a Pagliare : SPINETOLI Tre persone incappucciate, a bordo di una Bmw quasi certamente oggetto di furto, hanno letteralmente assaltato, nella notte, il Penso Caffè di Pagliare del Tronto. Con l'auto hanno sfondato ...