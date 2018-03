Salta funerale del carabiniere killer | spunta la telefonata con la figlia | “Non ti farò

huffingtonpost

(Di venerdì 2 marzo 2018) Sonoti i funerali in chiesa a Secondigliano di Luigi Capasso, ilche ha ucciso le figlie, sparato alla moglie Antonietta e poi si è ucciso. Per volontà della famiglia la salma è stata benedetta nel cimitero napoletano di Poggioreale. Nessuna decisione sulle esequie, come da voci circolate, è stata adottata dalla Questura di Napoli che, attraverso i suoi dirigenti, ha riferito all'Ansa che la scelta di non far giungere il feretro, come previsto, nella chiesa di Secondigliano, è stata adottata dai familiari di Capasso."Vatténne", "assassino". Il passaggio del feretro è stato accompagnato dalle grida di alcune persone presenti. I funerali di Capasso erano stati annunciati ieri proprio nella chiesa nella chiesa Missionari dei Sacri Cuori a Secondigliano. Per la città erano stati affissi anche i manifesti delle esequie ...