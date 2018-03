Salta funerale del carabiniere killer - spunta la telefonata con la figlia : “Non ti farò mai del male” : Sono Saltati i funerali in chiesa a Secondigliano di Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le figlie, sparato alla moglie Antonietta e poi si è ucciso. Per volontà della famiglia la salma è stata benedetta nel cimitero napoletano di Poggioreale. Nessuna decisione sulle esequie, come da voci circolate, è stata adottata dalla Questura di Napoli che, attraverso i suoi dirigenti, ha riferito all'Ansa che la scelta ...