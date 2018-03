calcioweb.eu

: #Sagna, #Guilherme, #Sandro: è un #Benevento grandi firme - CalcioWeb : #Sagna, #Guilherme, #Sandro: è un #Benevento grandi firme - FutmondoCalcio : XI Probable #Benevento (4-3-3) Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Del Pinto, Cataldi, Guilherme; Djuricic, Coda, Brignola. - JJMonrowFut : RT @FT_Total: XI BENEVENTO vs Inter: Puggioni; Letizia, Djimisti, Tosca, Viola; Sagna, Sandro, Djuricic, Coda; Guilherme; Brignola. #SerieA -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, turno importante per lo scudetto ma non solo. Infatti anche la corsa per la salvezza è sempre più avvincente, tante partite da ‘infarto’ ma in particolar modo una che può già decidere il campionato per le zone basse. Stiamo parlando die Verona, la squadra di De Zerbi è reduce dall’importante prestazione a San Siro contro l’Inter mentre in casa ha vinto lo scontro salvezza contro il Crotone, adesso altro scontro contro la squadra di Pecchia. Si tratta di una delle ultime chance per ildi tornare in corsa per la salvezza, solo un risultato a disposizione: la vittoria. La squadra di De Zerbi si è rinforzata tantissimo e può contare su tre calciatori(verso il forfait per la gara contro il Verona). Si tratta di calciatori di alto livello e che possono ...