Ryanair ha annunciato 37 nuove tratte che collegheranno l' Italia al resto del mondo

agi

: Ryanair aprirà 37 nuove rotte in Italia. Lo ha annunciato l’ad Michael O’Leary (Lettera43). - dpascolini : Ryanair aprirà 37 nuove rotte in Italia. Lo ha annunciato l’ad Michael O’Leary (Lettera43). - IlSudOnLine : Scopri le novità Aerei in fuga dal Sud, Ryanair lascia Trapani - IlSudOnLine Ryanair ha annunciato che Trapani non… - RosarioManVita : RT @Airgest: Operativita` Summer 2018: Airgest SpA in merito al Comunicato stampa pubblicato ieri sera da Ryanair, che ha annunciato la chi… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) C’è la Giordania, raggiungibile da Milano. C’è anche Faro, il capoluogo dell’Algarve, la regione del Portogallo del sud, sempre via Orio al Serio. E poi ci sono Marrakech, Baden Baden e anche Memmingen, 40 mila abitanti un centinaio di chilometri a ovest di Monaco di Baviera. Ryanair ha37rotte chel’aldelnel prossimo inverno. Siamo lieti di annunciare la più grande programmazione di sempre dall’per l’inverno 2018/2019, con il lancio di 37rotte. ✈️ Scopri tutte le novità https://t.co/ZjLWpxQCvp#28febbraio #viaggiare pic.twitter.com/7ODNjdm0Lw — Ryanair(@Ryanair_IT) 28 febbraio 2018 Gli aeroporti interessati sono sparsi per tutta la penisola, da Treviso a Palermo: in totale fanno dodici. Crescono i passeggeri (previsti) La ...