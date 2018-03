Rossana Rossanda | Voterò per liberi e Uguali

huffingtonpost

(Di venerdì 2 marzo 2018), anima storica del Manifesto, alle elezioni del 4 marzo voterà per. A dirlo è lei stessa in un'intervista al quotidiano la Stampa.A preoccuparla dell'Italia, lei che vive da anni a Parigi, sono i populismi. E sulle responsabilità della sua parte, la sinistra dice:La mia parte. La Sinistra che è evaporata. Che si è dissipata. Non ha avuto il coraggio di realizzare se stessa. Dal '68 in poi ha smarrito la bussola. Sottovalutando, per esempio, i giovani, nella persuasione che fossero troppo frettolosi e distratti.