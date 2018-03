Roma in missione per il nuovo Alisson | Monchi fiuta l' affare Johansson VIDEO

Roma - Cinema America : Raggi chiede passo indietro a vice presidente commissione Cultura : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto alla consigliera Gemma Guerrini di fare un passo indietro dall'incarico di vice presidente della commissione Cultura a seguito delle polemiche...

Un Romano dal liceo Tasso allo sbarco su Marte : 'Sopravvissuto alla tempesta di sabbia. La missione-test nel deserto dello Utah' : 'Dove siete? Dove siete? Non vi vedo più, rispondete, rispondete...'. Accecato dall'improvvisa tempesta di sabbia rossa fra i paurosi canyon marziani dei Monti di Tharsis, l'astronauta americano ...

Roma : chiusura rampe di immissione sulla Roma-Fiumicino : Nella notte sono previsti lavori di manutenzione sulle rampe di accesso alla Roma-Fiumicino Roma – sulla A12 Roma-Civitavecchia, dalle ore 22 di oggi (lunedì 12)...

Il Niger rifiuta i militari italiani? 'Governo nigerino non informato da Roma sulla missione' - : ... 'Non fa il nostro bene' A vivere in condizioni difficili non sono solo gli abitanti delle citta', ma anche i nomadi tuareg Leggi Tutto » 3 gennaio 2018 Nessun commento Mondo La missione italiana in ...

Roma - oggi in commissione Trasparenza piano industriale Acea : Roma, 16 gen. (askanews) La commissione capitolina Trasparenza, alle 11.30, è convocata per esaminare il piano industriale di Acea che i vertici della partecipata hanno recentemente presentato a ...

Roma - missione a Londra : servirà cedere un big tra Strootman e Nainggolan : Monchi deve fare i conti con il fair play finanziario: a diversi club esteri piacciono anche Allison e Pellegrini. Blindato invece Florenzi

Commissione Ue : monitoriamo situazione rifiuti a Roma e Lazio : Bruxelles, 9 gen. (askanews) 'La Commissione è consapevole delle difficoltà nella gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio. Alcune segnaLazioni ricevute e le notizie riportate dai media indicano che il ...

Roma - Tempesta (Pd) : prima sindaca cancella Commissione Elette : Roma, 9 gen. (askanews) 'Mentre la Città è invasa dai rifiuti, oggi, in Aula Giulio Cesare, in occasione della prima seduta del nuovo anno, discutiamo la proposta di modifica dello Statuto di Roma ...

Romano Prodi - sospetto sulla missione in Niger : 'L'Italia non diventi la Croce rossa dell'Africa' : Al nostro doveroso aiuto alla Francia nel Sahel deve perciò corrispondere un nostro ruolo politico, finalmente nel quadro di una comune politica europea'.

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo 4 misure cautelari personali emesse dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di altrettanti imprenditori Romani, posti al vertice di una organizzazione criminale dedita all'emissione di fatture false, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. Il sodalizio criminale – che […]