ROMA | DI FRANCESCO Ecco la differenza tra me e Sarri Vado via se

ROMA - DI FRANCESCO / "Contro il Napoli non possiamo permetterci cali" : ROMA, Di FRANCESCO: il tecnico giallorosso sottolinea che ci sono dubbi sulla possibilità di vedere in campo Radja Nainggolan. Strizza poi l'occhio a Mario Balotelli pronto a liberarsi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:32:00 GMT)

ROMA - Di Francesco : "Col Napoli basta cali di tensione. Balotelli? Lo volevo a Sassuolo" : I punti che la Roma deve fare per forza, la mentalità che spesso viene meno alle prime difficoltà, Balotelli da allenare, il Napoli, i confronti con i giocatori: alla vigilia della sfida contro la ...

Serie A - Napoli ROMA. Di Francesco - serve il risultato : "Nonostante la differenza di punti, abbiamo le potenzialità per poter fare bene a Napoli ma non possiamo permetterci i cali delle ultime partite perché abbiamo di fronte una squadra che veramente è in ...

ROMA - Di Francesco chiama Balotelli : "Ha grandi mezzi - lo allenerei" : Il tecnico giallorosso: "Due anni fa ho parlato con lui quando ero al Sassuolo e lo volevo con me. E' un giocatore stimolante, al di là del carattere"

ROMA - Di Francesco : i dubbi su Nainggolan ed il “sì” a Balotelli : Roma, Eusebio Di Francesco è pronto alla gara contro il Napoli di domani, un incontro fondamentale per non perdere terreno in chiave corsa Champions League. Il tecnico ha lodato Sarri in conferenza stampa, ma sa di poter far male ai partenopei: “Lui ha iniziato molto prima di me, passando dalle gioie alle sconfitte. Ora è tra i migliori in circolazione, dimostrando di ottnere risultati e continuità, è passato da un 4-4-2 iniziale a un ...

ROMA - Di Francesco : 'Allenerei Balotelli. Il Napoli? Abbiamo potenzialità per vincere' : 'Balotelli lo allenerei, è un giocatore con ho parlato due anni fa perché lo avrei voluto portare al Sassuolo. È un giocatore stimolante al di là delle caratteristiche e ha dei mezzi potenti. Noi ...

ROMA - PALLOTTA/ “Le radio ROMAne le mando in bancarotta" - poi tira in ballo Papa Francesco : ROMA, parla PALLOTTA: “Le radio ROMAne le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 15:40:00 GMT)

ROMA - Di Francesco torna all antico a Napoli la parola ai senatori : Roma - La Roma che si prepara ad affrontare il Napoli al San Paolo farà affidamento, ancora una volta, sui suoi senatori. I tre personaggi in cerca di riscatto. Gli stessi che sono rimasti a guardare ...

ROMA - MONCHI E DI FRANCESCO/ Mangiante svela : "Se non si qualifica in Champions League sarà esonerato" : ROMA, Di FRANCESCO, MONCHI incontro Pallotta e fa da garante: avanti con il tecnico abruzzese. Il direttore sportivo giallorosso ha visto il patron, garantendo per l’ex Sassuolo(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:01:00 GMT)

ROMA - l'assist di Totti a Di Francesco : Come ai vecchi tempi, Francesco Totti regala un assist a Eusebio Di Francesco. Non più con la fascia di capitano al braccio, ma con il tesserino di dirigente della Roma. E così le sue parole da ...

ROMA - Totti : 'Di Francesco punto fermo - crediamo in lui e lo sosterremo fino alla fine' : Una settimana complicata per la Roma. Prima la sconfitta nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, poi il brutto ko interno contro il Milan nell'...

ROMA - Totti 'Di Francesco punto fermo - faremo un gran finale di stagione' : Francesco Totti, da Montecarlo dove stasera sarà premiato ai Laureus Sport Award in qualità di ambasciatore, torna a far sentire la sua voce nel momento più complicato della stagione giallorossa e ...

ROMA - Totti : 'Crediamo in Di Francesco e lo sosterremo fino alla fine' : ... ma non è una situazione così critica, ma ora si parla di questo e cercheremo di cambiare rotta', ha aggiunto Totti da Montecarlo dove questa sera prenderà parte al Gala dei Laureus Sport Awards.

ROMA : Di Francesco dipende dalla Champions : La panchina di Eusebio Di Francesco alla Roma non è in bilico. Ma, come scrive il Corriere dello Sport , la conferma dell'allenatore giallorosso passa dalla qualificazione alla prossima Champions League . Poi tanti big saranno messi in discussione sul mercato, a partire da Dzeko e Nainggolan.