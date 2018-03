Ristorante assume | ma non trova personale | Nessuno vuole lavorare la sera

Il Ristorante che assume - ma non trova gente : In Italia è «foodies-mania». Ma poi mancano cuochi e camerieri. O meglio, si sogna di diventare i nuovi Cracco però di fronte ai sacrifici imposti dalla ristorazione si preferisce seguire percorsi più comodi. Continuando a guardare Antonino Cannavacciuolo o Ernst Knam, ma esclusivamente in televisione, dal divano di casa.Tra il sogno e la realtà c'è di mezzo la formazione professionale, l'orario ...