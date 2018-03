Ricerca | scoperti i tatuaggi più antichi | su mummie di 5 000 anni fa

Ricerca : scoperti a Bolzano i “Supertannini” - una nuova classe di composti antiossidanti naturali nel vino : Il gruppo di Ricerca in enologia guidato da Emanuele Boselli, professore della Facoltà di Scienze e Tecnologie, ha recentemente pubblicato lo studio intitolato Isotopic Exchange HPLC-HRMS/MS Applied to Cyclic Proanthocyanidins in Wine and Cranberries (https://link.springer.com/article/10.1007/s13361-017-1876-8) sulla rivista scientifica statunitense Journal of the American Society for Mass Spectrometry. La Ricerca targata unibz fa luce sulla ...