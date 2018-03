Ricerca | nasce il centro italiano universitario sui cambiamenti climatici

Energia : con il progetto BRISK2 nasce una rete di eccellenza per la Ricerca sui biocombustibili : Creare una rete di infrastrutture europee di alto livello per lo sviluppo coordinato della ricerca sui biocombustibili: questo l’obiettivo del progetto europeo BRISK2 (Biofuel Research Infrastructure for Sharing Knowledge) al quale partecipano università, enti di ricerca e industrie di 11 Paesi europei. Oltre al Politecnico di Torino, per l’Italia partecipa l’ENEA con il Centro Ricerche Trisaia (Matera), che dispone di infrastrutture di ...

Renault Nissan Mitsubishi - Nasce Alliance Ventures - un miliardo di dollari per la Ricerca : La Renault, assieme ai partner Nissan e Mitsubishi, si lancia nel mondo del venture capital. L'Alleanza franco-nipponica ha infatti annunciato al Ces di Las Vegas la costituzione di Alliance Ventures, un fondo pronto a investire nei prossimi cinque anni ben 1 miliardo di dollari.Il futuro dell'auto. Alliance Ventures ha già in programma di impegnare 200 milioni di dollari per sostenere startup e progetti di collaborazione con imprese ...