Renzi | va bene chiunque del Pd premier | io posso aspettare

Letta si vendica di Renzi : benedice il partito Gentiloni : Renzi non detta più l'agenda politica: sorpassato in tromba da Berlusconi, Gentiloni e, persino, dall''esordiente' Di Maio, che ieri ha ricevuto uno sconsolato plauso proprio dal capo del Pd per la '...

Padoan : 'Ho lavorato bene con Renzi - ne ho condiviso lo slancio riformatore' : Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato ospite della redazione de La Stampa . Ecco un estratto sul tema della collaborazione con l'ex premier Matteo Renzi e l'attuale presidente del Consiglio Paolo ...

Elezioni : Renzi - Leu? Prodi ha risposto bene e con forza : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – Larghe intese Pd-Berlusconi? “Credo che” a chi lo sostiene, come Liberi e Uguali, “abbia risposto molto bene Romano Prodi. Questo ragionamento è talmente falso che il presidente Prodi ha espresso con forza la sua opinione e se ce’è uno che rappresenta la storia del centrosinistra in questi vent’anni, è Prodi”. Lo dice Matteo Renzi a ‘Di Martedì’ su la7. “Che ...

Di Francesco : 'FloRenzi non sta bene' : Eusebio Di Francesco è pronto per affrontare lo Shakhtar, ma mette in dubbio la presenza di Alessandro Florenzi nel match di domani. In conferenza stampa l'allenatore della Roma ha parlato della ...

Casini con Renzi alla Casa del Popolo a Bologna. Senza imbarazzi : “Pienamente coerente - qui mi vogliono bene” : A pranzo con Matteo Renzi alla Casa del Popolo Corazza di Bologna, fortino della sinistra storica, Pier Ferdinando Casini la butta sulla “bolognesità”: “Qui ci sono sempre entrato, sono bolognese, il mio sangue è rossoblu, non cambia niente, per me è la continuità. Tifiamo tutti per il Bologna e non c’è problema”. Così l’ex leader Udc, oggi in corsa nel collegio di Bologna con il centrosinistra, prima di mettere la sciarpa coi colori della sua ...

Renzi da Giletti a «Non è l’Arena» : «Gentiloni? Sta facendo bene» Diretta video : Il segretario del Pd su La7. Ospite in studio anche Paola Taverna, senatrice del M5s che risponderà sullo scandalo «rimborsopoli»

Matteo Renzi - il Pd crolla nei sondaggi e lui esulta : 'Se è per l'immigrazione - abbiamo fatto bene' : Si riparte dalla sicurezza. Lunedì Matteo Renzi e il ministro dell'Interno Marco Minniti saranno a Firenze per parlare del tema ormai diventato centrale nella campagna elettorale: 'Alle 12 incontriamo ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ I giovani chi votano? Bene M5s - malissimo Renzi e il centrodestra.. : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: il voto dei giovani, Bene M5s e malissimo Renzi. Centrodestra non sfonda con under30(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 02:15:00 GMT)

Renzi imbarca Prodi : Bene il suo appoggio : Dopo l'endorsement di Romano Prodi per il centrosinistra e per il Pd, arrivano le parole di Matteo Renzi che di fatto "imbarca" l'ex premier tra i "testimonial" per la campagna elettorale. Prodi di fatto ha già dimenticato le manovre dei famosi 101 che lo silurarono nella corsa al Colle e adesso colpendo Grasso ha deciso di tirare la volata ai dem. Renzi, ospite di Porta a Porta, risponde al Prof: ...

'La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sui pm romani per la telefonata Renzi-De Benedetti'. Lo rivela il Fatto : La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per capire se i pm romani abbiano commesso omissioni o comportamenti che integrino ipotesi di reato nelle indagini sulla telefonata tra Matteo Renzi e ...

"La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sui pm romani per la telefonata Renzi-De Benedetti". Lo rivela il Fatto : La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per capire se i pm romani abbiano commesso omissioni o comportamenti che integrino ipotesi di reato nelle indagini sulla telefonata tra Matteo Renzi e Carlo De Benedetti. Lo riporta il Fatto Quotidiano, dove si legge:Il Fatto è in grado di rivelare che la procura perugina – dopo l'esposto presentato da Elio Lannutti, presidente onorario dell'Adusbef, oggi candidato per il M5S – ha ...

Popolari - soffiata di Renzi a De Benedetti. Perugia indaga sui pm romani : Il fronte giudiziario si allarga. Non c'è più solo Roma, ma anche Perugia. I magistrati vogliono far luce sull'inchiesta capitolina che avrebbe dovuto far luce sull'acquisto delle azioni delle banche Popolari. Al centro di tutto c'è Carlo De Benedetti accusato di aver saputo dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, dell'imminente pubblicazione di un decreto che avrebbe trasformato gli istituti in Spa. Sul ...

Elezioni - Bersani : “Mio ripensamento su Pd? Sì - quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti” : “ripensamento mio sul Pd? Faccia quello che vuole, a meno che Renzi non venga illuminato sulla via di Damasco o cada dal triciclo e improvvisamente diventi uno che vuol bene ai comunisti. Ormai per loro io sono diventato così, ma non mi offendo mica”. Sono le parole del candidato alla Camera per Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, durante la trasmissione Dimartedì, su La7 (qui la prima parte). Diverse le scudisciate critiche al Pd Renziano: ...

Alessandro Di Battista - M5s : 'Vi spiego perché De Benedetti e Berlusconi tengono per le p*** Renzi e SalvinI' : ' De Benedetti e Silvio Berlusconi tengono per le palle Matteo Renzi e Matteo Salvini '. Non si ricandida, Alessandro Di Battista , ma la campagna elettorale a favore del Movimento 5 Stelle continuerà ...