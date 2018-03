Renzi | siamo già primo gruppo al Senato

Renzi : Il nostro Premier? Non ci sono solo io - siamo squadra : Renzi: Abbiamo una squadra di alto livello, tocca al Presidente scegliere Roma – Matteo Renzi è intervenuto a Rtl 102.5. E a precisa domanda su chi... L'articolo Renzi: Il nostro Premier? Non ci sono solo io, siamo squadra su Roma Daily News.

Quando il candidato ministro dell'Istruzione M5s diceva 'Renzi siamo con te' : Non solo un fidato collaboratore del ministero ma un vero tifoso di Matteo Renzi. E il segretario Pd su twitter ha pubblicato un video in cui Salvatore Giuliano, indicato ministro dell'Istruzione in ...

Elezioni - Renzi : “Sulle banche non siamo scappati…”. E il militante contesta : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?” : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?”. Queste le urla di un contestatore dem, nei confronti di Renzi, nel corso di un evento elettorale del Pd al cinema Adriano, dopo che il segretario Pd aveva rivendicato che il suo partito sulle banche “non è scappato”. “L’abbiamo candidata a Bolzano proprio per evitare che tutta la polemica fosse contro di lei”, ha tagliato corto il segretario dem. L'articolo ...

Elezioni : Renzi - operazione #primoposto a portata - siamo squadra unita : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Per la prima volta dopo mesi di polemiche tutta la squadra del Pd è in campo e sta lavorando unita, remando insieme nella stessa direzione”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“L’operazione #primoposto è a portata di mano, credo in entrambi i rami del Parlamento. E vedendo il clima delle iniziative cui ho partecipato in questi giorni, da Messina e Palermo in su, penso proprio che ...

PALERMO - PESTAGGIO URSINO : FERMATI 2 ANTAGONISTI/ Forza Nuova - ultime notizie : Renzi - “abbassiamo i toni” : PALERMO, FERMATI due ANTAGONISTI per PESTAGGIO URSINO. Le ultime notizie: Forza Nuova nel mirino dei centri sociali. Sabato è previsto comizio di Roberto Fiore; Renzi, "abbassiamo i toni"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:08:00 GMT)

Elezioni - Renzi a Palermo : “Solidarietà a militante Fn pestato. Diamoci una regolata - abbassiamo i toni” : “Io sono di quanto più lontano da Forza Nuova esista, ma voglio dare da questo palco tutta la mia solidarietà a quell’uomo che è stato picchiato. Diamoci una regolata”. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Palermo, commentando il pestaggio di Massimo Ursino. “Solidarietà anche al militante di Potere al Popolo ferito a Perugia. Dobbiamo abbassare i toni – ha ribadito – dobbiamo capire che non è ...

Elezioni : Renzi - riprenderei quelli di Leu? Mica siamo a Beautiful : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “E questa è la seconda puntata di Beautiful…”. Matteo Renzi risponde così a Giovanni Floris che, a ‘Di Martedì’, gli chiede se riprenderebbe nel Pd i fuoriusciti di Liberi e Uguali. La ‘prima’ puntata di Beautiful si riferisce a un’altra domanda di Floris su una possibile intesa con Forza Italia se il centrodestra si dividesse dopo il 5 marzo: “Lei sta ...

Renzi sprona Pd : siamo al rush finale - andiamo casa per casa : Bologna, 19 feb. , askanews, 'Oggi il rush finale, saranno dodici giorni belli tosti' che separano dalle elezioni del 4 marzo. Il popolo del Pd deve andare 'casa per casa, porta a porta, condominio ...

Renzi sprona Pd : siamo al rush finale - andiamo casa per casa : Bologna, 19 feb. , askanews, - "Oggi il rush finale, saranno dodici giorni belli tosti" che separano dalle elezioni del 4 marzo. Il popolo del Pd deve andare "casa per casa, porta a porta, condominio ...

Elezioni : Renzi - tanti indecisi - con uno sforzo possiamo vincere : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – “Mancano 15 giorni e ci sono un sacco di indecisi. Se noi facciamo uno sforzo saremo non solo il primo gruppo parlamentare, ma anche il primo partito alla Camera e al Senato”. Lo dice Matteo Renzi ad un’iniziativa elettorale a Matera. “Ma va fatto uno sforzo, casa per casa, perchè c’è ancora un sacco di gente che non sa quello che abbiamo fatto e vive nella convinzione fasulla che ...

Elezioni - Di Battista : “Grazie alla comunicazione di Renzi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini - Berlusconi a Cosa Nostra” : “Grazie a Renzi e alla sua comunicazione oggi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini, e Berlusconi invece a Cosa Nostra”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, in collegamento con L’aria che tira su La7 da Recanati. “Ci sono italiani che si vergognano di Berlusconi che ha pagato Cosa nostra, che alzano la testa e che non dicono signor sì davantia alla mafia” L'articolo Elezioni, Di Battista: “Grazie alla ...

Elezioni : Renzi - non siamo ‘uomo che non deve chiedere mai’ - fatti anche errori : Roma, 9 feb. (AdnKronos) – “Molti mi chiedono come si fa a tenere insieme un clima di orgoglio forte e grande su quello che abbiamo fatto con la necessità di ammettere con noi stessi che abbamo fatto errori. Noi non siamo ‘l’uomo che non deve chiedere mai’, quelli che non sbagliano mai. Abbiamo fatto errori ma abbiamo rimesso in moto il Paese”. Lo dice Matteo Renzi durante ‘Matteo risponde’. ...

Renzi : è sfida a due tra Pd e M5s - e possiamo vincere : Roma, 8 feb. , askanews, Il Pd vuole 'arrivare primo, punto. Vogliamo essere il primo partito, vogliamo essere il primo gruppo parlamentare'. E per riuscirci 'è una sfida a due, tra noi e i Cinque ...

Renzi : Berlusconi ripetitivo su condoni. Siamo per rispetto regole. Voto a Leu rafforza Lega : Sull'immigrazione il segretario del Pd dice: "è un problema in tutto il mondo. La strategia di Minniti è giusta: bloccare le partenze, porre il tema in sede europea, e se le altre nazioni non accolgono migranti, noi Siamo per bloccare loro i fondi europei; investire in cultura per cui chi viene qui rispetta le nostre regole"