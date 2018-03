Renzi punta su Gentiloni e la squadra | ' Sarò segretario fino al 2021' Grasso ironizza

Renzi : 'Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato' : "Vi chiedo un ultimo sforzo. Siamo davvero a un passo e i dati già ci danno primo gruppo al Senato, ma vogliamo esserlo alla Camera". Lo scrive Matteo Renzi in un messaggio ai sostenitori dem. E ...

Renzi addio - si punta su Franceschini Ecco il piano segreto di Mattarella : Sul quadrilatero istituzionale, Quirinale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e Banca d'Italia, aleggia lo spettro del malaugurio di Juncker. Il piano inclinato dell'ingovernabilità farebbe scivolare il Paese verso il definitivo default del debito pubblico, scrive Italia Oggi. La linea del Piave prevede tre piani Segui su affaritaliani.it

Renzi addio dopo le elezioni Mattarella punta su Franceschini Ecco il piano segreto del Colle : Sul quadrilatero istituzionale, Quirinale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e Banca d'Italia, aleggia lo spettro del malaugurio di Juncker. Il piano inclinato dell'ingovernabilità farebbe scivolare il Paese verso il definitivo default del debito pubblico, scrive Italia Oggi. La linea del Piave prevede tre piani Segui su affaritaliani.it

Mike Bongiorno - La ruota della fortuna/ Il 5 marzo 1989 la prima puntata : da Matteo Renzi ad Antonella Elia : Mike Bongiorno, La ruota della fortuna: 29 anni fa andava in onda la prima puntata del popolare format televisivo famoso negli anni '90. Le partecipazioni celebri.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:10:00 GMT)

Appello all'unità contro il voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a Roma nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle : da Alberto Tomba a Matteo Renzi (diciannovesima puntata) : A Che TEMPO che fa, lo sport è protagonista. Michela Moioli e Alberto Tomba sono nuova e vecchia generazione delle discipine su pista, e Matteo Renzi li prende a modello: letteralmente.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 07:00:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Matteo Renzi e Roberto Saviano tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciannovesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Matteo Renzi e Roberto Saviano ...

“Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Matteo Renzi e Roberto Saviano tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciannovesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 25 febbraio 2018 – Matteo Renzi e Roberto Saviano ...

Renzi : “Berlusconi punta al Quirinale nel 2022 - Salvini alla premiership” : «Se il Pd sarà il primo partito, sarà più facile assicurare un futuro prospero all’Italia. È vero che Berlusconi punta al Quirinale per il 2022, è vero che Salvini punta a fare il premier ma quando hanno governato Forza Italia e Lega è finita con lo spread ai massimi, il Paese inginocchiato e il grido di dolore dell’intero sistema industriale». A d...

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 – puntata del 18 febbraio 2018 : intervista a Matteo Renzi : Secondo le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, per domenica 18 febbraio 2018, in onda dalle 20:30 circa, Massimo Giletti intervisterà Matteo Renzi. La puntata del programma si aprirà proprio con il faccia a faccia politico in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo 2018. Cosa accadrà in studio? Quali saranno gli altri temi trattati e gli ospiti del noto giornalista? Domenica sera su @La7tv? torna #nonelarena. Ospite di questa ...

Su Macerata Renzi fa l'istituzionale : attacca Berlusconi e Salvini e punta ai voti dei moderati di centrodestra - di P. Salvatori - : Ma l'aria, almeno in un lunedì all'Eliseo, è di quelle che descrive Vasco nei titoli di coda scelti per l'occasione: "Tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore". Stasera ...

Matteo Renzi si gioca la carta istituzionale : su Macerata punta ai voti dei moderati di centrodestra (di P. Salvatori) : Il colpo di scena, l'unico in poco meno di due ore nel teatro romano dell'Eliseo, arriva sui titoli di coda. Matteo Renzi, solito completo blu e solita camicia bianca sbottonata sul collo, invita a salire sul palco Romano Carancini. Proprio lui, il sindaco democratico di Macerata che negli ultimi giorni è stato investito prima dallo scempio del corpo della povera Pamela Mastropietro, poi dalla sparatoria di sabato messa in atto da Luca ...

Renzi punta al voto delle famiglie : "240 euro per i figli" : Il segretario: reddito di cittadinanza? Incentivo a licenziare. Franceschini: il mio seggio incerto, un mese per recuperare «C'è chi pensa di stupire con effetti speciali, c'è gente che racconta cose ...

DIETRO LE QUINTE/ La Ue punta su Berlusconi ma fa i conti senza il flop di Renzi : Ieri Repubblica ha lanciato un retroscena velenosissimo: Berlusconi avrebbe garantito a Juncker che Salvini sarà fuori anche in caso di vittoria. Il commento di ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:00:00 GMT)CAOS LISTE/ Il ritorno di Napolitano e il golpe contro Renzi, di A. Del DucaSCENARIO/ "L'Italia finisce nella nuova guerra fredda e ha bisogno di Prodi", int. a F. Sisci