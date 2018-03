Renzi | Nel Pd tanti nomi per il premier

Renzi teme tradimenti nel Pd Elezioni - si gioca a perdere? Il partito del 5 marzo contro Matteo : "Romano Prodi ha archiviato definitivamente Matteo Renzi" spiegano dal Nazareno. "Piaccia o meno, il fatto che il Professore sia sceso in campo nei giorni scorsi (e non era affatto scontato) per sostenere 'Insieme' la dice lunga su cosa accadrà dopo il 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Elezioni : Renzi - mi candido al Senato ma non al Cnel : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Il referendum non è passato e io ne ho preso atto, tant’è che mi candido al Senato per dire ai cittadini prendo atto della vostra scelta. Non arrivo ancora al livello di candidarmi al Cnel, ma al Senato della Repubblica sì”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite di Rai Parlamento per le Tribune politiche. L'articolo Elezioni: Renzi, mi candido al Senato ma non al Cnel ...

Mike Bongiorno - La ruota della fortuna/ Il 5 marzo 1989 la prima puntata : da Matteo Renzi ad Antonella Elia : Mike Bongiorno, La ruota della fortuna: 29 anni fa andava in onda la prima puntata del popolare format televisivo famoso negli anni '90. Le partecipazioni celebri.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 18:10:00 GMT)

'Ritorno all'Imu? Né in cielo né in terra'. Renzi la stoppa - Bonino si corregge : 'Solo per i più ricchi' - ma nel programma non c'è scritto - : "Lei sta parlando con chi da Presidente del Consiglio ha cancellato Imu e Tasi sulla prima casa, anche ricevendo insulti dalla propria parte. Questa cosa non esiste, non sta né in cielo né in terra". ...

"Ritorno all'Imu? Né in cielo né in terra". Renzi la stoppa - Bonino si corregge : "Solo per i più ricchi" (ma nel programma non c'è scritto) : "Lei sta parlando con chi da Presidente del Consiglio ha cancellato Imu e Tasi sulla prima casa, anche ricevendo insulti dalla propria parte. Questa cosa non esiste, non sta né in cielo né in terra". Matteo Renzi, intervistato a Mattino Cinque, ha bocciato categoricamente la proposta di Emma Bonino di reitrodurre l'Imu. Il nodo della tassa sulla prima casa è venuto al pettine della coalizione Pd e +Europa: come già ...

Elezioni - Di Battista nel paese natale di Renzi : “Anche qui a Rignano voto di scambio - andate a votare” : “Il voto di scambio è anche qui a Rignano sull’Arno, per questo dovete andare a votare. Più cittadini andranno a votare e più l’incidenza del voto controllato diminuirà. Chi pensa di non andare a votare fa il più grande favore ai politici”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di una iniziativa elettorale M5s a Rignano sull’Arno, paese in provincia di Firenze, dove ha origini e vive la famiglia del ...

Colpo basso a Renzi : anche Letta si iscrive al 'partito di Gentiloni' e rafforza i non Renziani nel Pd : Ci mancava solo Enrico Letta. E' arrivato, alla vigilia del 4 marzo. Dalla Polonia dove l'ex premier si trova in visita, ad incontrare Adam Michnik, editore e saggista, voce dell'anti-comunismo e dell'anti-totalitarismo polacco, parte il tweet di endorsement a Paolo Gentiloni, un tweet che non nomina il Pd e che guarda al dopo-elezioni. Meglio: guarda a un centrosinistra unito, cruccio di tutti i 'padri nobili' che hanno fatto un endorsement per ...

Dopo la testa mozzata di Sgarbi - Renzi nella bara : ecco i manifesti choc dei Cobas : Prima la testa mozzata di Vittorio Sgarbi su un corpo di capra, poi la carta igienica contro Gennaro Migliore. Ora Matteo Renzi in una bara. Gli autori sono sempre loro, i Cobas dello stabilimento Fiat Chrysler di Pomigliano d’Arco.Hanno riferito che domani tappezzeranno la città di manifesti con l’immagine macabra del segretario del Pd (fotomontaggio pubblicato nei giorni scorsi dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco ...

Appello all'unità contro il voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a Roma nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

Elezioni : Renzi - Pd già primo in una Camera - sul filo nell’altra con M5S : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “I sondaggi ci danno già primi in uno dei rami del Parlamento, non posso dire quale. Nell’altro siamo a un’incollatura. La partita è tra noi e 5 Stelle per questo ci attaccano tutti i giorni, perchè i sondaggi li vedono pure loro. Nel proporzionale il distacco è a un filo”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd già primo in una ...

Ambiente - ministro LoRenzin : il cambiamento climatico “va affrontato - è un tema ineludibile” : “Il cambiamento climatico va affrontato, è un tema ineludibile e la capacità di controllare il sistema idrico, fare bacini idrici in modo da raccogliere acqua, diventa ormai un’emergenza“: queste le parole del ministro della salute Beatrice Lorenzin, oggi presso la sede di Confagricoltura di Modena. “In questi giorni avevamo l’allarme degli agricoltori di Piacenza, che erano in una situazione di siccita’ ...

ROMA - MILANO E PALERMO CORTEI SABATO/ Rischio scontri - 3000 agenti nella Capitale : Renzi con Grasso e Boldrini : ROMA e PALERMO, CORTEI 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte: "Polizia non farà sconti"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:26:00 GMT)

I leader nel nostro studio : Beatrice LoRenzin di lista 'Civica popolare' : Crescita, speranza e futuro sono le tre parole chiave dell'attuale ministro della Salute che poi spiega perché ha cambiato casacca: del centrodestra a trazione 'lepinista' non ne abbiamo bisogno -

ELEZIONI 2018/ Emiliano vs Renzi - “Pd nel Governo Di Maio” : Grasso “noi vogliamo gli elettori M5s” : ELEZIONI 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:35:00 GMT)