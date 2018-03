Renzi cerca di blindarsi e dice sì al Gentiloni-bis : A un passo dall’apertura delle urne, Matteo Renzi dà un’esplicita benedizione a un eventuale bis di Paolo Gentiloni: «Se il presidente della Repubblica lo incaricherà, avrà il mio più pieno sostegno. Vale per lui o per chiunque altro del Pd».È una piccola svolta, perché mai il leader del Pd era stato così chiaro sull’argomento. Se sia un autentico via libera all’ipotesi, caldeggiata da ...

Schiacciato dalla sicurezza : Renzi riporta in campo Minniti alla ricerca dell'elettore che "teme il salto nel buio" : La speranza alla quale Matteo Renzi cerca di aggrapparsi è che la campagna elettorale si gioca negli ultimi giorni a ridosso del voto, come insegna la storia almeno quella recente. Ma certo i fatti di Macerata e le polemiche che ne sono seguite sono ostacoli difficili da rimuovere da qui al 4 marzo. Il sismografo di casa Pd registra perdite di consenso. Le cronache di questi giorni sembrano favorire le posizioni più estreme: Lega e ...

Renzi il più chiacchierato in rete Ma è Berlusconi il più cercato Elezioni - chi vince-chi perde sul web : A poco meno di un mese dalle Elezioni del 4 marzo lo scenario elettorale è più incerto che mai. I principali leader politici si rincorrono nelle solite e mirabolanti promesse da campagna elettorale mentre gli istituti di sondaggi non fanno che sfornare numeri che cambiano di settimana in settimana Segui su affaritaliani.it

Elezioni nella rete : il più chiacchierato è Renzi - il più cercato Berlusconi : A poco meno di un mese dalle Elezioni del 4 marzo lo scenario elettorale è più incerto che mai. I principali leader politici si rincorrono nelle solite e mirabolanti promesse da campagna elettorale mentre gli istituti di sondaggi non fanno che sfornare numeri che cambiano di settimana in settimana. Se appare difficile capire chi verrà premiato dal voto degli italiani, un dato è invece incontrovertibile e parliamo di ...

Versilia - dal “Progetto Bellezza” di Renzi 800mila euro al forte “fantasma” da cercare sotto il rudere : “Non si sa se c’è” : A Pietrasanta c’è un antico muro “fantasma”: non c’è la certezza che esista, ma il governo ha destinato alla sua valorizzazione 800mila euro. A chiederli e ad ottenerli dal governo è stato l’ingegnere Ugo Davini, padre di Marco Davini, consigliere comunale del Partito Democratico. La sua domanda per il forte di Motrone è stata scelta, insieme ad altre 272 località, tra 140mila richieste arrivate da tutta Italia per il progetto ...

Tumori - ministro LoRenzin : “Le parole d’ordine devono essere prevenzione - ricerca e accessibilità” : “Nella #giornatamondialecontroilcancro, il pensiero va a chi sta lottando, a chi ha vinto e a chi non è riuscito a sconfiggere questo terribile male. Le parole d’ordine devono essere #prevenzione, #ricerca e accessibilità alle cure. Insieme si può! #WeCanICan #WorldCancerDay“: lo ha scritto su Twitter il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. L'articolo Tumori, ministro Lorenzin: “Le parole d’ordine devono essere ...

Bimbo curato al Bambino Gesù - il ministro LoRenzin : 'La terapia genica un successo della nostra ricerca' : 'Un caloroso e sincero plauso ai medici e ai ricercatori dell'Ospedale Bambino Gesù per il successo dello straordinario trattamento innovativo di terapia genica con cui è stato curato per la prima ...

Walter Ricciardi : 'Beatrice LoRenzin - il buon esempio nel rapporto tra istituzioni e mondo della ricerca' : Il punto è che nelle ultime settimane 'abbiamo sentito i politici dibattere sui temi della scienza. Libertà di cura, vaccini, futuro del sistema sanitario nazionale, in un equilibrio difficilissimo ...

Lazio - Pirozzi : 'Tempo fa mi hanno cercato anche Renzi e Zingaretti' : ... oggi è la vittoria della politica: sfido qualsiasi candidato a riempire una sala come stasera, questo vuol dire che la gente normale si sta avvicinando alla politica ' . L'apertura dell'evento si è ...

Australian Open 2018 : gli italiani in campo lunedì 15 gennaio. Schiavone cerca l’impresa - Seppi e LoRenzi favoriti - Caruso per sognare : Tutto pronto per la prima giornata degli Australian Open in programma lunedì 15 gennaio. Saranno ben quattro gli italiani in campo per affrontare i match validi per il primo turno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende nella nostra notte e anche nella mattinata di domani. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEGLI italiani (15 GENNAIO) FRANCESCA Schiavone vs JELENA OSTAPENKO: La Leonessa vuole continuare a stupire e a 37 anni ...

Matteo Renzi cerca di allontanare l'ipotesi inciucio : 'Niente larghe intese con Silvio Berlusconi' : cerca di scacciare qualsiasi ipotesi di un governo di larghe intese post elezioni con Silvio Berlusconi . 'Beautiful', dice Matteo Renzi , ospite di Bruno Vespa a Porta a porta , solo 'un remake di ...

In cerca di voti per Paolo : Gentiloni candidato a Roma ma anche in Puglia e Piemonte. Renzi a Firenze e in Lombardia e Campania : All'indomani dello scioglimento delle Camere, cominciano a prendere forma le candidature di punta del Pd. In primis quelle di Paolo Gentiloni e naturalmente di Matteo Renzi. Obiettivo: mettere al sicuro il premier, preservarlo dalla 'pugna' della campagna elettorale che lui condurrà da Palazzo Chigi, a distanza dalla mischia. Insomma: cercargli voti certi, perché nella sua storia politica Gentiloni ha dimostrato altre carature che ...

Renzi : da Salvini a Di Maio su 80 euro ora tutti cercano copiarci : Roma, 20 dic. (askanews) 'Gli 80 euro sono stati la misura del nostro governo in questi anni più criticata da tutte le opposizioni. Eppure oggi anche Salvini, dopo Di Maio, annuncia che se diventasse ...